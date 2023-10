Entrevista con el guitarrista Pablo Sáinz Villegas: "La guitarra forma parte de nuestra historia, igual que el Prerrománico"

Pablo Sainz Villegas (Logroño, 1977) abrirá mañana con su concierto "Alma de guitarra española" la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Será a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos. Antes, esta tarde a las 19.30 horas, mantendrá un encuentro con el público en el Antiguo Instituto.

–¿Qué supone abrir la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijon?

–Siempre que hay una apertura de curso es una celebración aún más especial. Y que me haya escogido una sociedad con tanta historia es un gran honor para mí. Debutaré en el Jovellanos, un teatro especial, que suma aún más. Ya he tocado en Asturias más veces, como en los Premios "Princesa" hace un par de años. Estoy muy emocionado y con ganas de que sea un gran éxito.

–¿Por qué considera especial la guitarra?

–Es el instrumento ideal para invitar a nuevos públicos a participar de la experiencia mágica de la música. Está vinculado a nuestra cultura y nuestra música. Es patrimonio y material de nuestra historia. Y, al mismo tiempo, la guitarra se expresa en todos los estilos, desde el pop, el rock o el flamenco. La guitarra es el instrumento más democrático del mundo, y uno de los más bellos, en ese diálogo íntimo que se establece con el oyente. En estos momentos en el siglo XX, el valor que tiene la música clásica es latente, cuando estas expuesto a esa experiencia musical. Además como programador de la Rioja Festival, que lo hago en mi tierra, aspiro a crear esa invitación correcta para que el publico se sienta cómodo. La música es patrimonio de la gente.

–Dice Antonio Hedrera, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón, que buscan dar cabida a instrumentos menos programados, como sucede con la guitarra.

–Es mi propósito y tengo esa responsabilidad de llevar la guitarra a los principales escenarios del mundo, a través de la dedicación y de mucha convicción. Lo he ido consiguiendo, con detalles como haber tocado con la Orquesta Filarmónica de Berlín, 45 años después de que lo hiciera Narciso Yepes. Son hitos que asumo con responsabilidad, y en España también quiero destacar toda la belleza de un instrumento tan arraigado en nuestra cultura, que pusieron en valor maestros como Andrés Segovia o Yepes. Animo a todas las instituciones culturales a meditar sobre el valor que tiene este instrumento tan bello y que está tan vinculado a nuestra cultura e historia. La guitarra y su repertorio, y la lutería, forman parte de nuestra historia, igual que el Prerrómanico y el Gótico. Estoy iniciando la candidatura para que la guitarra sea declarada como patrimonio material de la Unesco.

–Hablemos del concierto. ¿Qué ofrecerá al público?

–Un viaje a través de las obras maestras de la guitarra clásica española. Voy a interpretar piezas de Isaac Albéniz, de Heitor Villa-Lobos, "La Chacona" de Johann Sebastian Bach... En realidad es el viaje de la guitarra clásica española, de cómo se ha ido fundiendo y de cómo se ha ido adaptando a cada una de las identidades culturales de cada país, para expresarse como instrumento autóctono y propio. Es un repertorio precioso, muy bello, que en unos meses voy a interpretar en la Sala Sinfónica de Hamburgo.

–Ahora que tiene una amplia trayectoria. ¿Qué queda de sus comienzos?

La guitarra siempre ha sido el instrumento que me ha acompañado, de una manera natural, desde mis seis años, cuando se empezó a convertir en una extensión de mí, en ese confidente en el que me reflejo cada día que toco. Y en una extensión de mis brazos, de mi emoción, mi sensibilidad. Y al final es eso: un medio con el cual puedo expresarme a través de las emociones, expresar lo sutil y lo sensible; y que además me permite invitar a las personas que vienen a escuchar el concierto, a participar en ese viaje. La música humaniza, es el lenguaje de las emociones que unifica la condición humana, nos hace a todos iguales, y crea un punto de encuentro. Para mí ese es el valor y el poder que tiene la música.