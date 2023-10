CuFres 2015, la empresa gijonesa que opta a hacerse con el matadero de Gijón dentro del proceso de liquidación de la sociedad que lo explota, está intentando también, como proyecto complementario, adquirir los activos y contratar a una parte de la plantilla de Hicar, firma gijonesa que suministraba productos cárnicos a grandes superficies y otros clientes y que había presentado preconcurso de acreedores con un pasivo que supera los 700.000 euros.

Hicar cuenta con una nave en el polígono de Roces y una plantilla de 13 trabajadores. El plan de reestructuración que había presentado en mayo no cuajó y la empresa probablemente se vea abocada a un proceso concursal. Las negociaciones con CuFres de momento están estancadas, dado que Hicar ha rechazado la oferta de CuFres que consistía en subrogar a cinco de sus 13 trabajadores y pagar al contado el 40% de la valoración de los activos de la empresa, para quedarse con los mismos.

El negocio principal de CuFres es ahora mismo la distribución al por mayor de productos de casquería, exportando la mayor parte de su producción a China, en especial a Hong Kong. Pero los planes de la empresa, si se hace con el matadero de Gijón, pasan por diversificar su actividad, mediante la elaboración de productos cárnicos transformados.

En ese sentido, la adquisición de Hicar sería un proyecto complementario al que CuFres tiene para el matadero gijonés, dado que la empresa de Roces en preconcurso está en la linea de la diversificación en la que quiere entrar CuFres.

Si en el caso de Hicar, CuFres ya ha presentado una oferta para hacerse con la empresa, aún no ha formalizado ninguna respecto al matadero de Gijón, aunque sí ha mantenido contactos con la administradora concursal de la Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón (Semagi) y también con el Ayuntamiento de Gijón, que es el propietario de la nave y la parcela del matadero gijonés.

CuFres está preparando la oferta que va a presentar para hacerse con el matadero de Gijón, que incluirá la incorporación de una parte de su plantilla de 17 trabajadores, que inicialmente la empresa contemplaba que fueran cinco, pero que no es descartable que esa cifra aumente finalmente. Para que la oferta fructifique no sólo tendrá que salir adelante la negociación con la administración concursal, sino también la consecución de una prolongación del plazo de alquiler de las instalaciones al Ayuntamiento de Gijón, dado que el tiempo que resta del contrato que tiene vigente Semagi, once años más, se consideran insuficiente para amortizar la inversión que prevé realizar CuFres en el proyecto que tiene para el matadero gijonés. El contrato de arrendamiento vence en 2034.

Semagi, que quebró con un pasivo de 2,35 millones de euros es una filial de la Cooperativa de Agricultores de Gijón. Los trabajadores de Semagi anunciaron que pleitearán para intentar demostrar que se trata de un grupo de empresas.