Investigan una sucesión de asaltos en la zona rural en varias casas y tres templos

"Me dio una impresión horrible ver cómo lo habían dejado todo". Lo cuenta Albino Laruelo, párroco de La Pedrera, para describir los destrozos con los que amaneció su iglesia el pasado viernes después de que un grupo de personas decidiese asaltarla de madrugada. El caso, en manos de la Guardia Civil, apunta a que se enmarca en una nueva sucesión de robos en la zona rural, ya que se ha confirmado también el asalto a la iglesia de Granda, a la capilla de Llantones y, según los vecinos, a alguna vivienda de la misma parroquia de La Pedrera y en Somió y Cabueñes. La investigación tiene aún pendiente de confirmar si todos los asaltos se llevaron a manos de las mismas personas, pero por ahora todo apunta a que al menos los templos religiosos, por el "modus operandi", sí tienen detrás a idénticos autores, que según los vecinos parecían especialmente interesados en provocar daños materiales.

Laruelo explica que el asalto en su iglesia tuvo que cometerse en la noche del jueves al viernes. Un grupo de feligreses habían realizado sus tareas habituales de limpieza el día anterior y todo estaba en orden y durante la jornada del jueves nadie vio ningún movimiento sospechoso. Fue el viernes por la mañana, al acudir al templo un albañil por una obra menor que se le había encargado, cuando se detectó que se había forzado la entrada a la iglesia a través de una de sus puertas laterales. Los daños fueron considerables. "Deshicieron armarios y una estantería con libros que tiraron al suelo, y también rompieron una cisterna. Yo creo que al no encontrar nada, se enfadaron y quisieron vengarse", se lamenta el religioso, que explica que los daños en esa cisterna provocaron una pequeña inundación que ha afectado a parte de su ropa de liturgia, que fue arrojada al suelo y acabó deteriorada. Agentes de la Guardia Civil ya han inspeccionado el inmueble –calculan que faltan 75 euros del cepillo– y por ahora el religioso confía en que el seguro de la parroquia cubrirá todos los daños. Miguel Llanos, presidente vecinal de La Pedrera y líder de la federación rural "Les Caseríes", también apunta a que los destrozos no son resultado de un simple intento de robo. "Para buscar dentro de un armario no te hace falta tirarlo al suelo, aquí fueron a hacer daño", lamenta.

Además, la iglesia de Granda sufrió también un robo en los últimos días con un "modus operandi" muy similar, forzando, en este caso, varias puertas de acceso y arrojando al suelo buena parte del mobiliario. La Guardia Civil confirma que también fue asaltada, por último, la capilla de Llantones, forzando la puerta principal y un cristal, llevándose el poco dinero que había en el cepillo. Los religiosos del concejo se muestran sorprendidos ante unos robos que consideran que estaban condenados al fracaso. "Es importante que la gente sepa que a día de hoy en las iglesias no se guarda nada de valor", comentó el arcipreste Iván González, que lamenta los daños materiales de los tres inmuebles. "El caso de Granda es llamativo. No les hacía falta romper varias puertas para entrar", reprocha.

No solo dos estas iglesias se han visto afectadas por robos, según señalan los propios vecinos. "En la noche del viernes al sábado hubo en Cabueñes, Somió y La Pedrera", ahonda Llanos. "Deben tener mucho tiempo libre y siempre aprovechan que no hay nadie en casa", asevera Llanos sobre los asaltantes, además de instar al gobierno local a acelerar la instalación de las cámaras de videovigilancia. "A ver si se agiliza. La zona rural es dispersa y grande, pero no queremos relajaciones", sostiene. "Estamos con incertidumbre, los vecinos muestran inquietud", resalta Soledad Lafuente, de Somió, que cree que la actividad delictiva se ve beneficiada porque ahora, en otoño, anochece antes. "Como oscurece primero... Les hemos dicho a los vecinos que no tengan cosas de valor en los dormitorios", incide.