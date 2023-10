Las mascotas podrán acceder a buses y espacios públicos con la nueva ley nacional

El Ayuntamiento de Gijón tendrá que facilitar la entrada de animales de compañía en los autobuses de Emtusa y promover su acceso a playas, parques y otros espacios públicos. En todos los casos, la salvedad es "que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas". Son solo dos de las medidas a encarar desde la administración local en base a la aplicación de la nueva Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor hace días. La normativa también deja en manos de los ayuntamientos el control de las colonias felinas y la recogida, atención y alojamiento de todos los animales extraviados y abandonados. Sin olvidarse de la capacidad sancionadora que tendrá la Policía Local.

El trasvase del articulado de la ley al día a día de la ciudad le supondrá al Ayuntamiento cambios normativos propios –en el caso de Gijón coincide con el proceso de elaboración de una ordenanza de bienestar animal que se revisará en base a la ley–, pero también exigencias de recursos económicos y de personal. Por ahora, en el gobierno local hay más preguntas que respuestas sobre la incidencia de la ley. El edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el popular Rodrigo Pintueles, bajo cuya competencia está el área de bienestar animal, está a la espera de las conclusiones de un informe jurídico que aclare, para empezar, si las disposiciones de la ley que atañen a las administraciones locales ya son de aplicación o lo serán cuanto se promulgue un reglamento de desarrollo que concrete cada actuación. Las dudas a nivel municipal son casi tantas como las que tienen los propietarios de las mascotas en estos primeros días de vigencia de la nueva norma, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre. Seis meses después de su publicación.

En lo que tiene que ver con los autobuses municipales, y dejando al margen los perros guía o lazarillos, el actual reglamento de Emtusa solo permite a sus usuarios viajar con pequeños animales domésticos de compañía, siempre bajo custodia y dentro de un receptáculo cerrado. Limitaciones que no aparecen en el artículo 29 de la ley de Bienestar Animal. Y otro matiz sobre transporte público del artículo: "Los conductores y conductoras del servicio público del taxi o de vehículos de turismo con conductor facilitarán la entrada de animales de compañía en sus vehículos de manera discrecional, salvo circunstancias debidamente justificadas".

Un centro público de protección y un servicio 24 horas de atención veterinaria, nueva obligación

Mismo artículo 29 donde se indica que "sin perjuicio de lo establecido en sus ordenanzas municipales, los ayuntamientos promoverán el acceso a playas, parques y otros espacios públicos". Ahora mismo, los perros tienen acceso libre durante todo al año a la playa del Rinconín, pero limitado a tramos concretos y épocas ajenas a la temporada de baños en la de San Lorenzo. Es el 1 de octubre cuando los perros pueden bajar al arenal en un acceso que dura hasta el 30 de abril. El pasado domingo, el inicio de la temporada canina coincidió con una jornada de sol que llenó la playa de bañistas generando algún problema de convivencia.

Aunque de una manera menos directa, también tiene interés para los ayuntamiento el título de la ley que hace referencia al empleo de animales en actividades culturales y festivas. Eso supone la regulación de la presencia de animales en romerías y ferias, pero también en belenes, cabalgatas y procesiones donde se fija la prohibición si la situación es incompatible con el bienestar del animal "dadas las características propias de su especie" o se le tiene inmovilizado durante la duración del evento. Pero, al margen de estos cambios, hay dos aspectos sustanciales que la ley deja en mano de las administraciones locales y que tienen su coste y su esfuerzo: la recogida de animales extraviados y abandonados con alojamiento en un centro de protección animal y las colonias felinas.

Para cumplir con la primera obligación se exige al municipio tener un servicio de urgencia y atención veterinaria disponible las 24 horas del día y se coloca sobre las espaldas del Ayuntamiento la obligación de cuidar a "los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlo". Y es también obligatorio tener un centro público de protección animal. ¿Qué obligaciones tienen estos centros? Pues el primero del listado es " tratándose de perros, gatos y hurones, esterilizar al animal con carácter previo a su entrega en adopción o suscribir un compromiso de esterilización o no reproducción si no tuvieran la edad o las condiciones suficientes para realizar la cirugía, según criterios veterinarios.

También estarán obligados a esterilizar animales de otras especies, siempre que ello sea viable según criterio veterinario". A ello se suma la obligación de cumplir con requisitos veterinarios e higiénico sanitarios, un registro de todos los animales desde su entrada, hacer un seguimiento de las adopciones, tener espacios adecuados para alojar a gatos comunitarios que no puedan volver a su ubicación original y contar con la licencia como núcleo zoológico. Eso sí, la ley da libertad a los ayuntamientos para que la gestión de estos centros públicos sea directamente municipal o externalizada con preferencia por la colaboración con entidades que se dedican a la protección de los animales.

Otra parte del articulado básico para las administraciones locales es la que fija su responsabilidad sobre las colonias felinas. Una atención que podrán compartir con entidades que estén registradas. Y entendiendo por colonia felina a efectos de la ley "a un grupo de gatos que viven en estado de libertad o semilibertad y que no pueden ser mantenidos con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización pero que desarrollan su vida en torno a estos para su subsistencia".

La ley de Bienestar Animal, elaborada por el ministerio de Ione Belarra (Podemos), establece como obligatoria la identificación mediante microchip de todos estos gatos comunitarios y su esterilización quirúrgica. No solo. También hay que hacer un mapeo y un censo de los gatos del término municipal, protocolos de actuación para colonias en ubicaciones privadas, programas sanitarios supervisados por veterinarios colegiados y hasta protocolos de gestión de conflictos vecinales. Son muchos más compromisos de los que ahora tiene el Ayuntamiento de Gijón e incluso de los que se enumeran en el borrador de ordenanza presentada a la recepción de alegaciones.

A todas estas obligaciones municipales se suma la función inspectora y de vigilancia, a compartir con la comunidad autónoma y que llega a los centros de protección animal, los núcleos zoológicos, los centros de cría y venta, los de adiestramiento y cuidado temporal y cualquier tipo de establecimiento que albergue animales. El personal que ejerza esas funciones de inspección y vigilancia deberá contar con formación acreditada en protección y bienestar animal. Y luego está la capacidad de la Policía Local de aplicar la ley y sancionar por su incumplimiento. El ejemplo está en la multa de 500 euros puesta a un joven de una localidad gallega por policías locales por incumplir la ley al haber dejado a su dálmata atado a la puerta de una farmacia. Es la primera multa que consta en cumplimiento de la nueva normativa y la más leve de las existentes en la ley.

El actual gobierno del tripartito de Gijón se enfrenta a la aplicación de la nueva ley al tiempo que tramita una ordenanza sobre bienestar animal que quedó pendiente del anterior mandato y acomete la reforma del reglamento del consejo sectorial del ámbito.