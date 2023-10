"Cuando di mi primer salto en paracaídas, pasé de la tensión a la paz y la tranquilidad"

Miguel Ángel García Hernández (Segovia, 1963), teniente de Infantería en la reserva diplomado en Operaciones Especiales, ofrecerá mañana la conferencia "Historia del paracaidismo militar en España". Será en el espacio de conferencias de la Caja Rural, a las 19.30 horas, en el marco de la Semana Cultural impulsada por la Asociación de Veteranos COE 72. La cita arrancará hoy con una charla del teniente coronel César Párraga Núñez, también a las 19.30 horas.

–¿Qué abordará en la charla?

–Haré una breve reseña del origen del paracaidismo a nivel global. El militar está marcado por las hazañas bélicas. Y hablaré sobre un software que he desarrollado para calcular el punto de salida de los lanzamientos de paracaidistas, que tienen una visión 3D de lo que está por debajo. También habrá un reportaje fotográfico.

–¿Cómo ha progresado el paracaidismo en España?

–El primer lanzamiento del Ejército de Tierra fue en el año 1953. Desde 2013 hemos dado un salto para convencer de que la infiltración aérea tiene más garantías de éxito. Soy un amante del paracaidismo que ha visto cómo ha crecido. Eso de que los "paracas" son unos locos no es cierto.

–¿Qué tal sus inicios?

–Mi primer salto fue en 1985 en Jaca y luego pasé a la Brigada Paracaidista. Mi padre era Guardia Civil y mi idea era irme a la academia de Zaragoza, pero me metí en el curso de operaciones especiales. Quería "arreglar el mundo", como tantos jóvenes, y mi trayectoria me ha dado muchas alegrías.

–¿Se requiere una gran fortaleza mental?

–La formación, cuando el tiempo de reacción es pequeño, es muy importante. El enemigo siempre es el mismo, el impacto contra el suelo. El miedo hace que seas más torpe. En mi primer salto, pasé de la tensión a la paz y la tranquilidad.

–¿Alguna misión que recuerde especialmente?

–Guardo cariño a todas. Cada misión tiene un objetivo. He estado en Afganistán, Irak o Líbano. He tenido la suerte y desgracia de participar en operaciones problemáticas y no es agradable. Se vive con tensión y esfuerzo y la gente sufre. Los más dañados en las guerras siempre son los niños y las mujeres. Cuando veo a un niño llorando porque no quiere comerse un bocadillo, me indigno. En otros lugares, no tienen nada y aun así sonríen.

–¿Qué importancia tienen eventos como esta Semana Cultural?

–César Manuel García, presidente de la Asociación de Veteranos COE 72, es una persona incansable en beneficio de los demás. Ha ido a vernos alguna vez a León a ejercicios de las fuerzas especiales. Me entusiasmó y un día me dijo que tenía que dar una conferencia. No podía decirle que no.