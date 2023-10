Fallece a los 71 años José Luis Nava, el abogado gijonés "de la eterna sonrisa"

Cariñoso y siempre con un libro entre las manos, el letrado gijonés José Luis Nava Meana falleció ayer a los 71 años, dejando conmocionada a una comunidad de la Abogacía de la ciudad que señala "no tener más que buenas palabras" para quien consideran uno de los profesionales "más queridos". Nava Meana, en realidad, se hizo abogado tarde, tras años trabajando como químico de laboratorio y después de sacarse la carrera a distancia. Pero no le hizo falta un arranque precoz en el gremio para lograr posicionarse: sus compañeros lo consideraban uno de los abogados de referencia en asuntos de responsabilidad civil y de aseguradoras. Él solía definirse como un abogado "vecinalista", de la gente. "Era muy querido porque era muy buena persona, muy servicial. Siempre tuvo muy buen carácter", le recordaba ayer, apenada, su esposa, María de los Ángeles Fueyo. El tanatorio de Cabueñes acogerá hoy, jueves, a mediodía, la celebración de la palabra para despedir al profesional.

Nava Meana se consideraba un gijonés de pura cepa. Nacido en Viesques, cursó sus estudios, primero, en el Corazón de María y, después, en la Laboral. Formado inicialmente como químico de laboratorio, lo que le llevó a trabajar en varias minas de Asturias, por ese mismo trabajo se mudó siendo aún joven a un pueblo de Ponferrada. "Allí se dedicaba a hacer deporte, a pasear y a leer. Y, por eso, encontró tiempo para estudiar", señala su esposa, que recuerda siempre a su marido con un libro entre las manos.

El estar en contacto constante con el mundo de las letras acabó por convertir lo que hasta entonces había sido un simple interés en el mundo de las leyes a concretarse en un giro radical de su vida profesional. "Un día me dijo: ‘Ya que no me gustan los bares, voy a sacarme Derecho’", recuerda. Y lo hizo, sin mayor complicación teniendo en cuenta lo complejo de esta formación, a través de la UNED, a distancia. Los dos primeros cursos se los sacó desde Ponferrada –hizo sus prácticas en la UGT del Bierzo– y el resto de la carrera la pudo hacer ya desde Gijón, adonde la familia –la propia Fueyo y la hija de ambos, Alicia Nava– se mudó hace ahora unos 30 años. La especialidad en derecho laboral y civil surgió por el propio carácter del letrado, que nunca fue dado al mundillo de los abogados "mediáticos" y que solía mostrarse bastante crítico con lo que él llamaba "los jueces estrella".

Con el diploma bajo el brazo, Nava Meana llegó a Nuevo Gijón en unos años 90 en los que barrios como el suyo empezaban a buscar la manera de ganar autonomía y pelear por lo suyo. Pronto el letrado fue fichado como abogado de la asociación vecinal, y después varias más acabarían recurriendo también a él para asesorarse. Los vecinos le planteaban dudas tan dispares que aquella primera etapa se convirtió en el campo de pruebas perfecto para que el profesional pudiese coger en pocos años la soltura del resto de compañeros que hasta ese momento acumulaban más experiencia. En 2008, de hecho, fue nombrado presidente regional de la Asociación Española de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguro, la entidad que agrupaba a los compañeros de su especialidad. El prestigio de Nava Meana fue también clave para que Gijón pudiese acoger el pasado 2018 el congreso nacional de esta misma especialidad, una cita que trajo a la ciudad a unos 400 abogados expertos en la disciplina. El letrado fue codirector de aquel evento.

La abogada Silvia Garrido destaca "la eterna sonrisa" de un compañero que no parecía conocer el enfado. "Yo fui su contrario en algunos juicios y sé lo mucho que se involucraba en su trabajo, pero igualmente se acercaba a ti a preguntarte cómo estabas. Era una bellísima persona, de esa gente de la vieja escuela que sabía de la importancia de la elegancia. Fue un compañero que deja impronta", señala. "Le encantaban Francia y el kárate, y era un enamorado de la gastronomía. Era un compañero que, aunque fuese con prisa, siempre se paraba a saludar y te daba conversación. Tenía ese saber estar de la abogacía clásica que le llevaba a querer ayudar siempre a los compañeros" completa, por su parte, el también abogado Javier Menéndez Barbón. "Siempre le recordaré por su honestidad, sencillez, buen hacer y gran simpatía. Fue un placer conocerle", concluye, muy apenada, la letrada Rosa Cienfuegos.