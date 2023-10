"Comprendemos el malestar que genera y vamos a trabajar en esa regulación de los pisos turísticos". Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, mostró ayer en el compromiso del Gobierno regional para regular las viviendas de uso turístico, una demanda extendida en la ciudad, y en la que actuado recientemente el Ayuntamiento, con el anuncio de un diseño de un plan de control de pisos turísticos, con una serie de medidas que estarán listas antes de que acabe el año.

Llamedo, que asistió ayer en Gijón a un acto sobre "Derechos Humanos y ciudadanía global en clavé de género", reconoció instantes antes de su inicio que este tipo de viviendas se han incrementado de manera "muy exponencial" en los últimos años en Asturias. No obstante, recordó que no es una competencia exclusiva del Gobierno del Principado, ya que están involucradas las tres administraciones, la local, la regional y la estatal. "Es necesaria una reflexión entre todas las administraciones. Es una problemática que no afecta solo a Asturias, sino incluso a otros países, en los que recientemente se daban pasos en otras direcciones", apuntó la "número dos" del Ejecutivo regional y de la Federación Socialista Asturiana.

La vicepresidenta del Principado también pidió prudencia y que esa actuación y control sobre la creciente y evidente proliferación de los pisos turísticos. Y solicitó que la actuación que se lleve a cabo "con diálogo y con mucho rigor".