"No puede pasar por heroína quien ha ensuciado esta institución", afea el PSOE

Reproches desde la oposición para la Alcaldesa tras la expulsión de Vox del gobierno local. El portavoz municipal del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", recuperó ayer su concepto del "pacto de la vergüenza", acuñado en la sesión de investidura, y habló de "fraude a la democracia" y de "falta de legitimidad moral" por parte de la Alcaldesa. "Dije que había engañado a toda la ciudadanía al prometer que no pactaría con ellos. Sabía entonces quiénes eran y cuáles eran sus postulados, los de la extrema derecha", indicó. Recordó, además, que "lo justificó diciendo que se lo pedían los 70.000 gijoneses que los habían votado". "Hoy decidió que esta petición ya no es posible tenerla en cuenta. No se le escapa a nadie que hoy no los necesita", destacó.

A su lado, el secretario general del PSOE a nivel local, Monchu García, insistió en que Moriyón llegó a la Alcaldía "con dos mentiras" y que "consuma una decisión meditada y premeditada". "No puede pasar por heroína quien ha ensuciado esta institución. Vox es igual de homófobo, racista y antifeminista que antes", dijo. También recriminó a Moriyón no aceptar preguntas de la prensa. "¿Y ahora cuál es el siguiente fraude? ¿Buscar un tránsfuga? ¿Un blanqueamiento por alguna fuerza distinta? Debería dar explicaciones", destacó. Sobre la posibilidad de brindar su apoyo para algunas cuestiones, aseguró que el PSOE "siempre apuesta por el diálogo, incluso con aquellos que no le cogen el teléfono". "El interés general entendemos que hay que defenderlo", explicó desechando una moción de censura. "Solo se plantea si se gana, y no estamos en eso", remató. Para Javier Suárez Llana, portavoz de IU, "Xixón recupera la normalidad democrática". "La Alcaldesa ha tomado la decisión que la ciudad llevaba exigiéndole desde el día siguiente de su elección. Ahora no debe quedarse ahí. Aislar a la ultraderecha debe formar parte de su compromiso con los gijoneses, un compromiso democrático que nos interpela a todos los partidos y que todos los partidos debemos suscribir. No hay otro camino con el fascismo", indicó. Para él, los dos ediles de Vox no tienen cabida "mantengan o no el carnet del partido". Y pidió a Foro y PP abrirse al diálogo con otras fuerzas políticas". Mientras, la edil de Podemos, Olaya Suárez, defendió que el pacto con Vox "era tan indecente como insostenible". "Es bueno oír a Moriyón rechazar el retroceso en derechos y libertades, pero ella siempre supo perfectamente que eso era lo que representaba Vox, y decidió gobernar con ellos. Por eso, no nos fiamos de la situación en la que queda ahora el equipo de gobierno: si de una forma u otra sigue apoyándose preferentemente en la ultraderecha para sacar adelante las votaciones, seguirán siendo rehenes de sus exigencias", remató.