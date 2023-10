Premio por "poner a Gijón en el mapa"

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se vistió ayer de gala para homenajear al médico Miguel Ángel Prieto y al ingeniero Jaime Viña. distinguidos como "Embajadores de Gijón 2023" por el Club de Empresas de Turismo de Negocios. Adrián García, miembro del consejo rector del club, fue el maestro de ceremonias de la cita. "Con vuestra implicación y trabajo, ponéis a Gijón en el mapa", destacó.

Miguel Ángel Prieto, médico de Atención Primaria, estaba exultante. "Esto está por encima de lo que me hubiera imaginado", declaró el médico de Atención Primaria, que en 2019 presidió el congreso Semergen que albergó la ciudad. "Cuando me llamaron para contármelo, no daba crédito. Mientras miraba la playa, me emocioné al pensar que sería embajador", aseguró Prieto, nacido en Salas, y que agradeció el "apoyo constante y diario" de su familia. "Gijón es el reflejo de lo que es Asturias: amable, amigable, solidaria y cercana. Nadie se siente extraño aquí", reivindicó Miguel Ángel Prieto, que ensalzó que "ser médico es lo que más me gusta hacer en la vida".

"Siento orgullo e ilusión. No soy más gijonés que nadie, pero tampoco menos, un producto con una clara denominación de origen", proclamó Jaime Viña, ingeniero industrial y Catedrático de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. "Cuando hago algo por mi ciudad, estoy luchando por su futuro", subrayó Viña, presidente del comité organizador del XV Congreso Bienal de Materiales Compuestos celebrado en junio de este año.

Montserrat Cañón, presidenta del Club de Empresas de Turismo de Negocios, preparó un discurso que, por problemas en la voz, pronunció Maite Fernández, gerente de la entidad. "Debemos lograr que en Gijón confluya la ciencia, la tecnología y el intercambio de conocimiento", comentó. El programa Embajadores conmemorará su vigésimo aniversario en 2024.

El concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González–Palacios, hizo entrega de los premios, una réplica de la escultura "Ventana al mar". El edil remarcó que los galardonados "sintetizan la importancia de la celebración de reuniones". "El 50 % son científico–tecnológicas y sanitarias", apuntó el edil, que tildó como una "actividad estratégica" el turismo de reuniones.