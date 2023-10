"Debajo del agua todo es vida, es algo muy sorprendente y que fascina"

Mark Fletcher, con una carrera notable de 25 años como editor y escritor dedicado a la cinematografía de vida silvestre, estuvo ayer en Gijón para presentar su último trabajo, "Soul of the Ocean". Lo hizo en el Acuario de Gijón dentro del festival de cine Wild Ocean FilmFest.

–¿Qué ofrecen en su última película?

–Espero que lleve a la audiencia a un mundo diferente.El mundo de debajo del mar es único, parece complicado y que no lo podemos comprender, pero sin embargo es un lugar muy bonito, en el que están nuestros animales, que al final son nuestros amigos.

–¿Qué anima a descubrir?

–La película se grabó en todo el mundo. Hay muchos lugares especiales. Pero destacaría la cooperación entre lo diferentes animales marinos. Hay una escena muy bonita, con tres tipos de tiburones diferentes, que van juntos. Es muy interesante esa cooperación entre espacios, que es algo que ni se imagina ni se ve desde la superficie.

–¿Soprende ver esa cooperacón que no existe fuera del agua?

–Es que los humanos somos los que menos cooperamos. Solo lo hacemos con nuestras familias.

–¿Cómo le cautiva esa vida acuática que proyectan?

–Debajo del agua todo es vida, es algo muy sorprendente. Si vives en el agua lo haces en un coral, que es algo que está vivo. Lo que fascina es ver y sentir esa situación.

–¿Qué importancia le da este formato de cine centrado en la vida silvestre y natural.

–A nivel personal muchísima, porque soy zoólogo, y desde bien joven ya era algo que me suscitaba mucho interés. También es una metáfora. Porque toda mi vida he hecho películas del momento en el que me encontraba. Cuando tenía 17 años podía ser sobre mi novia, después sobre buscar una casa y ahora va de encontrar amigos, de dar valor a esa amistad.

–¿Qué le gustaría que se transmitiese?

–La gente no mira más allá de uno mismo. Espero que la gente con este tipo de cine amplíe su mirada. La primera frase de esta película es "escucha, mira y siente". Me quedo con esa idea.

–¿Se reconocen lo suficiente este tipo de trabajos?

–Es algo que no se puede cambiar. La gente está muy ocupada en su vida, no podemos esperar que comparta nuestras pasiones. Para mucho gente es un lujo que no pueden permitirse, preocuparse de otra gente, el planeta o los animales. Parte del mensaje es que si no hay gente que tiene esa capacidad es también nuestra misión que lleguen a ella.