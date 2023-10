El dilema otoñal de las terrazas con una ordenanza que establece trimestres para las mesas en la calle

La llegada del mes de octubre es una fecha clave para la hostelería. ¿La razón? Las terrazas, pues la ordenanza fija que el pago por su instalación se realiza por trimestres, una medida que desde el sector abogan por modificar en aras de favorecer la flexibilidad de los negocios. Estos afrontan la disyuntiva de colocar las mesas y sillas durante el año completo u optar por trimestres concretos. En La Bull 2, en la calle San Bernardo, apuestan por la primera vía. "Tenemos seis mesas todo el año y en verano ampliamos hasta diez", explica Yovanna Montes, encargada del establecimiento, que considera una ventaja competitiva ofrecer este servicio. "Siempre vendió mucho y más últimamente con el tiempo que hay. Se aprovecha cada vez más, es prácticamente imprescindible", manifiesta.

Sin embargo, Yovanna Montes se muestra comprensiva con quienes deciden quitar su terraza para los meses de otoño o invierno. "No es algo que salga barato precisamente, puedo entender que en meses concretos no se saque el provecho", declara Montes, a favor de darle una vuelta de tuerca a la ordenanza de terrazas, vigente desde 2013. "Habría que adecuarla, pagar por meses sería mejor porque las terrazas dependen del tiempo. La gente duda y ante la duda...", asegura Yovanna Montes, que reivindica que "los gijoneses son mucho de terraza y más tras la pandemia".

El Coral Coffee Center también dispone su terraza ininterrumpidamente en las calles Corrida y Santa Lucía, con 14 y 9 mesas, respectivamente. "Queremos potenciar su uso, quitarlas nos daría poca visibilidad al negocio", indica el encargado, José Emilio Pascali, que admite que en temporada invernal la afluencia es sensiblemente inferior a la época estival. "Vienen muchos turistas, de mayo a septiembre es la temporada idónea", remarca Pascali, para el que no vendría mal un giro en la ordenanza que regula el uso de terrazas. "Es una buena idea darle más posibilidades a los hosteleros. Hay negocios pequeños a los que les iría bien a ir pagando mes a mes. Es normal que las quiten en algún trimestre si no se hace uso de ellas", observa el encargado del establecimiento, ubicado en una de las vías con más actividad de la ciudad. No es raro que Inés Santos y Carmen Navarro se pasen por allí por las mañanas para tomar un café.

En la otra cara de la moneda están quienes toman la determinación de eliminar la terraza en trimestres puntuales. Es el caso del restaurante "La Excusa Perfecta", situado en la calle San Bernardo, a unos cincuenta metros de La Bull 2. Conviven dos realidades contrapuestas. "Nosotros tenemos la terraza desde abril hasta septiembre, principalmente por el clima", asevera Sergio Prieto, propietario del local, que achaca a varios factores esta decisión. "No tenemos la posibilidad de atechar y pagar impuestos para no sacar rendimiento no es rentable", proclama Prieto. A su modo de ver, todo se reduce al apartado económico. "No se le saca la rentabilidad suficiente para mantenerla, aunque cada establecimiento tiene sus condiciones particulares", detalla.

Para Sergio Prieto, existen alternativas para mejorar la situación de los hosteleros en lo relativo a la normativa de terrazas. "Hay muchas soluciones, pero deberían sentarse con los hosteleros de a pie, no con las grandes asociaciones de hostelería. Podemos dar una valoración real de lo que ocurre", propone. Aun así, no descarta virar su modelo si las circunstancias invitan a ello. "Octubre suele ser un buen mes en cuanto al tiempo y hay puentes potentes como el de la Hispanidad", apunta. No obstante, tiene claro que "no compensa pagar lo que tenemos que pagar por un fin de semana".

Otea pide "facilidades"

La patronal local de hostelería, hotelería y turismo, Otea, también reclama cambios en la ordenanza de terrazas. Uno de los focos, los plazos de pago establecidos. "Planteamos que no vaya por trimestres para dar más facilidades a hosteleros, es un aspecto a estudiar", afirma Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, que lamentan que, como el caso particular de La Excusa Perfecta, "muchos establecimientos desmontan para estos meses". Lorenzo insiste en las dificultades que entraña el actual sistema para los negocios. "Requiere atreverse y todo conlleva unos gastos", reconoce Ángel Lorenzo, que solicita una mayor cintura en los trámites sobre todo en los meses cercanos a la temporada alta, el verano.