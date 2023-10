La edil de Hacienda, a Vox: "Si querían rebajar el IBI, que lo hubieran propuesto"

"Si querían rebajar el IBI que lo hubieran propuesto". La edil de Hacienda, la forista María Mitre, cargó ayer contra sus exsocios de gobierno de Vox, a los que reprochó que no hubieran planteado en tiempo y forma las modificaciones de las ordenanzas fiscales que ahora reclaman en base al pacto político suscrito por ambas formaciones. Un pacto que comprometía bajar el IBI y la plusvalía. Algo que no aparece en la propuesta fiscal que ayer se aprobó en Junta de Gobierno como paso previo a la presentación de todos los grupos políticos en la Comisión de Hacienda.

Mitre describió que ya en julio su concejalía había comunicado a todos los servicios municipales que tenían hasta el 31 de agosto para hacer llegar sus propuestas económicas. "No consta ninguna petición al respecto así que entendemos que están de acuerdo con la política del tripartito", dijo la edil en referencia a Vox, bajo cuya responsabilidad estaban también la concejalía de Festejos y la empresa Divertia. Luego hubo una conversación entre Mitre y la portavoz forista Sara Álvarez Rouco donde "al hablarle de ese plazo se mostró desconocedora. Es su problema. Todos los demás cumplieron", remató Mitre poniendo como ejemplo a la parte del gobierno del PP que, al frente de Emulsa, notificaron su propuesta de subida en la basura. ¿Y no llamó la edil de Hacienda a su ya exsocia? "Si la concejala de Hacienda tiene que llamar a todos los servicios para recodarles que presenten sus modifiaciones a las ordenanzas, el Ayuntamiento colapsa", fue la contestación de la edil forista.

La Junta de Gobierno, ya sin Vox en ella, daba ayer la aprobación inicial con los votos de Foro y PP a una propuesta de ordenanzas para el año que viene que, más allá de la subida del 30% en la tasa de recogida de basura y ajustes técnicos en precios municipales y de los organismos autónomos, deja todo como está. Ni una coma se cambia en el apartado de impuestos. No suben pero tampoco bajan ni el IBI, ni la plusvalía, ni la viñeta, ni el impuesto de actividades económicas, ni el de construcciones. Elementos que conforman el grueso de esa presión fiscal cuya rebaja comprometían los actuales socios de gobierno en campaña. Mitre aseguraba ayer no estar frustrada por no poder cumplir el compromiso electoral. "Frustrante es cuando te encuentras un Ayuntamiento que no te esperas que esté como te lo encuentras", remató sobre las condiciones económicas heredadas del anterior gobierno. Esta masiva congelación de impuestos, tasas y precios públicos es la segunda consecutiva ya que Gijón se rige ahora por las ordenanzas de 2022.

Al tiempo que se inicia la tramitación oficial de las ordenanzas, el equipo de Hacienda está haciendo un estudio de las subvenciones y transferencias que va a recibir el Ayuntamiento para fijar el total de ingresos en la elaboración del presupuesto del año que viene. Igual que se están calculando las necesidades de las empresas municipales y el impacto de los proyectos de fondos europeos en el apartado de gastos. "Ingresos y gastos tienen que cuadrar. Y cuadrarán", remató Mitre. Al tiempo que se mostraba más que confiada en sacar adelante en el Pleno tanto las ordenanzas como el presupuesto pese a que ahora el gobierno no tiene mayoría: "Estoy segura de que los presupuestos saldrán adelante si todos pensamos en el bien de Gijón", remató la responsable de Hacienda. Y, en cuanto a la tramitación presupuestaria de lo que queda de año, en cartera hay modificaciones de presupuesto para poder dar más recursos a Emtusa y Emulsa.

Quien no tiene tan claro que el Ayuntamiento vaya a tener los ingresos que necesita es la oposición de izquierdas. Hasta esa semana, la única oposición a un tripartito. "Lamentamos que el gobierno municipal haya renunciado a una revisión en profundidad de las ordenanzas fiscales que contribuya a garantizar un nivel de ingresos suficiente para el mantenimiento de unos servicios de calidad a la ciudadanía", era la primera reflexión de la socialista Marina Pineda. Quien fuera edil de Hacienda asegura que "es difícil de entender que, después de proclamar una rebaja generalizada de impuestos, las únicas modificaciones que se proponen sean algunos ajustes puntuales y siempre al alza. ¿Otra mentira de la Sra. Moriyón?"

Para Noelia Ordieres, concejala de IU, el primer matiz para la preocupación es "el estancamiento de los ingresos municipales que ni tan siquiera se adaptan a las necesidades reales del funcionamiento de la ciudad. El peligro que corremos con una congelación de precios públicos es poner en riesgo la viabilidad económica de más empresas municipales y la prestación de los servicios públicos. Un riesgo que Xixón no se puede permitir. Esto también indica la inmovilidad que nos espera en cuanto a la gestión de estas empresas y su proyección de futuro". Y para Olaya Suárez, edil de Podemos, son unas ordenanzas " completamente continuistas, poco valientes, alejadas de la justicia fiscal necesaria para que contribuyan en mayor medida las grandes empresas y ayuden a sostener y mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad".