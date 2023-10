Víctor Manuel: "'Bizarrap' me toca un poco las narices, pero escucho todo lo que hace por saber un poco que le pasa a la gente que está al otro lado"

Víctor Manuel San José (Mieres, 1972) continá su gira por su 75.º aniversario. Hoy (20.00 horas) y mañana (19.30 horas) estará en Gijón en la Laboral. Será su penúltima parada en Asturias, ya que aún le quedan dos actuaciones más en diciembre en Oviedo.

–No sé si vendrá a Asturias en tren. Sería el último viaje que le tocaría hacer por Pajares.

–Hace mucho ya que no voy en tren a Asturias, casi siempre voy en coche. Pero ya tengo ganas de poder ir en AVE. El primero que pongan lo cojo fijo.

–¿Cómo de necesario es estar a poco más de tres horas de Madrid en tren?

–Fundamental. Ya no solo es comparable con Sevilla o Barcelona. Es que ir a Galicia ahora mismo con esa facilidad tremenda da un gusto enorme. La buena comunicación es clave.

–En LA NUEVA ESPAÑA contábamos con una sección "Asturias si yo pudiera…", con las peticiones para la región. ¿Cómo completaría esa frase a día de hoy?

–Desde hace muchos años lo que nos falta es trabajo. Ojalá se solucione alguna vez y no se tengan que buscar la vida lejos de casa. Aunque no es malo salir por ahí y que te de el aire. Pero seguro que los que tuvieron que irse el 99% hubieran preferido quedarse.

–¿Hubiera cambiado poder quedarse aquí de chaval?

–No quedaba otra. Si querías meter cabeza en la música tenías que buscarte la vida en otro sitio. Ahora ya hay un Conservatorio en Mieres. Las facilidades son mucho más grandes. Pero me vino bien marchar, aprender, estrellarme y volver a levantarme.

–Llega con un doble concierto a Gijón, le queda otro doble en Oviedo. En esta gira son diez en Asturias. Y da la sensación de que si tuviera otros diez también hubiera llenado en todos. No le pasa eso de que le valoran más fuera que en su propia tierra.

–Desde el principio tuve una comunión perfecta con los paisanos, que me compraron todo lo que les vendí. Es una suerte. Pero hacer otros diez ya sería un abuso de confianza. Está bien así.

–En esta gira hace un centenar de conciertos en año y medio. De Gijón se irá para México. ¿Cómo mantiene la energía?

-Préstame mucho el trabajo que hago. Lo que más me gusta es ir a una ciudad y subirme a un escenario y ver a los amigos. No lo digo muy alto, pero es que esto para mí no es casi un trabajo, es otra cosa, es una manera de estar en el mundo. Plantarte en un escenario, contar cosas a la gente y que después de tantos te muestren esa sensación de que merece la pena estar ahí es único. Me emociona mucho que haya gente que me enseñe una foto que me hice con ellos hace 30 años.

–Celebró sus 50 años de trayectoria, también sus 75 años de vida. ¿Hay Víctor Manuel todavía para rato y para montar otra gira por sus 80?

–Vamos paso a paso. No sé cuánto seguiré. Creo que el escenario te retira la gente. Si pones entradas a la venta y no te van a ver esa señal tienes que leerla inmediatamente.

–Sus canciones conectan con varias generaciones. ¿Es lo que más orgulloso le deja?

–Mis canciones tienen algo intergeneracional o transversal, que afectan a muchas capas y edades. Me encuentro mucha gente que va a verme y me dice que les regalaron las entradas los hijos. Y jóvenes a los que doblo la edad y que me conocen de siempre porque los discos y cintas estaban en sus casas, en esos viajes interminables. Hay muchas capas de canciones, de los que me conocen por "El abuelo Vítor", a los de "Soy un corazón tendido al sol" o ya más tarde con "La Puerta de Alcalá". Todas esas capas dan un repertorio muy potente, y eso es lo ideal. Porque lo que te aguanta en los escenarios al final son las canciones.

–Ha probado diferentes registros y estilos. ¿También escucha y se empapa de música urbana para seguir llegando al público joven?

–Me obligo a escuchar todo tipo de música. "Bizarrap" me toca un poco las narices, pero escucho todo lo que hace, porque está en otra cosa en la que no voy a asomarme nunca, pero por saber un poco que le pasa a la gente que está al otro lado. Porque nunca se compraron las cosas con tanta facilidad como ahora, de lo malo y lo bueno. Hay mucha facilidad para acceder a la música, y en sí es estupendo. Pero seguramente lo que diferencia a la generaciones nuevas de la mía es que tenías curiosidad por otras cosas. Uno echa de menos las radiofórmulas en las que podías escuchar al mismo tiempo a Paco de Lucía, Serrat, Camilo Sexto y "Pink Floyd". Eso era una realidad y es algo materialmente imposible que pueda ocurrir, y cambio esos nombres por Jorge Drexler o "Arde Bogotá", que no pueden coexistir, porque el agujero es muy estrecho y pasan pocas cosas. Lamento que haya más música que nunca, pero que haya menos variedad que nunca.

–Su última actuación en Gijón fue en el derbi. ¿Cómo fue la experiencia?

–Me propusieron actuar, porque era el único pegamento para unir a las dos aficiones. No me lo pensé. Estaba un rato en el túnel de vestuarios y vi como insultaban a algunos aficionados del Oviedo, que me dejaban sorprendido, que pensaban como no vendrá un Policía y pondrá a ese chaval en su sitio. No entiendo el forofismo. No quiero que pierda el Oviedo. A mí préstame más el Sporting. Pero veo que avanzamos muy poco en algunas cosas, ya se vio en lo de Rubiales.

–¿Qué le ha parecido toda esa polémica?

–Es tan chusco todo. Pero por ejemplo estaba leyendo un libro sobre el tratamiento que se le da a los deportes masculinos y femeninos. Y te abre las carnes directamente. ¿Cómo es posible que en una Federación se le premie a una deportista regalándole una “Thermomix”, en vez de darle dinero como a un hombre? Lo mejor que ha pasado con este tema de Rubiales es que haya saltado todo por los aires y tratar así a la gente.

–Seguimos con actualidad. ¿Tendremos gobierno o habrá repetición electoral?

–Lo ideal es que no haya elecciones. La gente se agota. Los argumentos de la clase política están agotados. Ojalá haya un entendimiento. La política es tragar con cosas que no te gustan. Lo que se tenía que preguntar el Partido Popular es en que momento hicieron "clic" y no pudieron gobernar ni con los catalanes ni los vascos. Y que se pregunten el motivo de esa hostilidad hacia ellos, si es que hicieron algo mal para que pasase eso.

–¿Y la amnistía?

–Visito muy a menudo Cataluña y veo mucho cómo han cambiado las cosas en estos últimos años. Por un lado con el desinterés absoluto de la mayor parte de la población con respecto a la independencia y el desistimiento absoluto. Pero habrá gente que seguirá siendo independentista. Eso es una realidad que está ahí. En la peor época del País Vasco había 300.000 personas que botaban a Herri Batasuna. ¿Y qué se hacía con ellos? ¿Los tirábamos al mar? La política es hablar, ceder en cosas que quizás no te gustan, y los otros también. Los populismos tiene soluciones fáciles para cosas muy complejas.

–Para cerrar la entrevista, como cualquier fiesta de prau o evento, que no acaba hasta que suena el “Asturias” de Víctor Manuel. ¿Qué supone para usted el arraigo que ha creado este tema?

–Estoy encantando de que haya una cosa que nos junte a tantos asturianos, a partir de una letra de Pedro Garfias y una música mía. Las huellas de quién hace o canta una canción van borrándose con el paso de los años, y posiblemente mi huella sobre el “Asturias” se borre, pero quedará para cantarla en un prau al final de una romería, y eso será algo de todos.