La Alcaldesa retira sus competencias a Rouco y anula su acceso a Gijón al Norte

El terremoto que provocó la expulsión de Vox del gobierno de Gijón por parte de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, sigue dando réplicas. Aunque ayer el cruce de descalificaciones públicas entre Foro y Vox de sala a sala del Ayuntamiento tornó en una situación de tensión soterrada en la actividad municipal. No ajena a que se escuchara alguna voz más alta que otra. A la tensa Junta de Portavoces donde se fijaba ayer el orden del día del Pleno ordinario de octubre –a celebrar el próximo miércoles– acudió Sara Álvarez Rouco en representación del grupo municipal de Vox. Un orden del día que le daba un papel protagonista al incluir la dación de cuenta de dos resoluciones de Alcaldía firmadas por Carmen Moriyón el pasado miércoles a primera hora de la tarde. En una de esas resoluciones se puede leer «cesar en su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local a doña Sara Concepción Álvarez Rouco» y en la otra está escrito «revocar las competencias delegadas por resolución de Alcaldía de 11 de julio de 2023 en la concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local, doña Sara Concepción Álvarez Rouco». Nada hay sobre el otro edil de la formación, Oliver Suárez, presidente de Divertia.

Ambas se hicieron efectivas ese mismo día. Ese miércoles en el que la Alcaldesa forista adelantaba en sus redes con un ya viral «se acabó» la expulsión de Vox del gobierno tripartito que ambas formaciones compartían con el PP. La gota que colmó el vaso de Moriyón fue la rueda de prensa en la que la propia Rouco, en su condición de responsable de festejos, anunciaba un giro para el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Giro que para la edición de este año se limitaba a crear un premio nuevo que ensalzara los valores «esfuerzo, el trabajo y el respeto a los demás, que son los que defiende Vox» y para los próximos años suponían cambiar el modelo de festival para que no fuera «solo de unos pocos» y dejar fuera elementos de «militancia» como los que Vox veía, por ejemplo, en la concesión del premio Rambal que impulsa Xega para cintas sobre la comunidad LGTBI.

Luego se encargó la propia Alcaldesa de explicar que los problemas venían de antes. Con dureza reprochó a los de Vox haber antepuesto sus siglas a los intereses de Gijón. «Y eso no lo voy a consentir», remató. Vox y Foro ya habían chocado, y votado diferente en el Pleno sobre ello, en asuntos vinculados al uso del asturiano o las políticas de igualdad.

La Alcaldesa contestó a la «emboscada» sobre el FICX, así la calificó, con el anuncio de la expulsión de Vox, cuyos dos ediles tenían puestos de responsabilidad en base al acuerdo de gobierno firmado en junio –por Moriyón y Rouco– y que garantizó el apoyo del partido de la ultraderecha a la tercera investidura de Moriyón como Alcaldesa de Gijón. En el paquete de resoluciones de Alcaldía que Moriyón firmó el 11 de julio delegando competencias entre los ediles de los tres socios del tripartito se incluía la de Álvarez Rouco, de la que se da cuenta al Pleno.

Pero también una específica para el segundo edil de Vox, Oliver Suárez, al que se delegaba la presidencia del consejo de administración de la sociedad Divertia Gijón. En el orden del día del Pleno no se incluye ninguna dación de cuenta que constate la revocación de esa competencia. Algo que ayer no pasaba inadvertido a algunos miembros de la oposición municipal pendientes de concretar el origen de esa diferencia de tramitación. Suárez era el único edil del gobierno que no tenía una concejalía a su cargo. Solo una empresa municipal. Una rareza si se mira la organización de anteriores gobiernos en el histórico municipal de Gijón.

Suárez ha mantenido un perfil bajo en esta bronca dejando el protagonismo a la portavoz de su grupo municipal y líder de su partido en Gijón. A la que acompañó, pero sin participar en ella pese a que la empresa que preside es la responsable del festival, en la rueda de prensa sobre el FICX y en la que daba horas después para cargar contra Moriyón por mentir y utilizarles para su investidura y para exigir su dimisión. Para la portavoz de Vox quien había incumplido el pacto de gobierno era Foro al, por ejemplo, no acometer la rebaja del IBI en el diseño de las ordenanzas fiscales. Razón por la que Vox iba a votar en contra en la Junta de Gobierno. No llegaron a hacerlo. Las ordenanzas se aprobaron por unanimidad en la Junta del jueves ya sin Rouco entre sus integrantes.

La velocidad con que se produjeron los acontecimientos, y la casualidad de que la convocatoria de Junta de Portavoces estuviera fijada para este viernes, hace que otra de las daciones de cuenta incorporadas al orden del día del Pleno sea el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno del 19 de septiembre designando a los representantes municipales en consorcios y sociedades. El nombre de Sara Álvarez Rouco vuelve a tomar protagonismo ya que aparece como miembro del consejo de administración de «Gijón al Norte» junto a Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador y Juan José Tielve. Un cargo que ya le dejó claro la Alcaldesa del que se tiene que olvidar.

De hecho, desde Foro se le reprocha a Rouco que no les hubiera informado de que su situación como diputada en el parlamento asturiano era incompatible tanto con ser consejera de Gijón al Norte como de Divertia, como era su intención, y le acusan directamente de que ese silencio es la razón de que el consejo de la empresa de festejos siga sin convocarse. En el caso de la sociedad que gestiona el plan de vías no es el Ayuntamiento quien se encarga de convocar al consejo y ni siguiera hay fecha para su convocatoria. Así que hay margen para que la próxima Junta de Gobierno anule el nombramiento de Rouco en la sociedad del plan de vías. Otra cosa será quien se quede con esa vacante.

No hay ningún otro órgano supramunicipal donde la representación del Ayuntamiento hubiera recaído en Vox que con dos ediles era el socio minoritario del gobiero frente a los cinco del PP y los ocho de Foro. Ahora, el tripartito es bipartito con doce miembros lo que coloca al gobierno en minoría en la toma de decisiones. Aunque hay muchas fórmulas para que esa minoría no suponga perder votaciones. Algunas tan importantes como las que quedan de aquí a final de año: las ordenanzas fiscales y los presupuestos del Ayuntamiento y su amplia red de organismos autónomos y empresas. Nuevas réplicas del terremoto político gijonés están garantizadas.