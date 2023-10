Orgullo olayista inmortalizado

Las paredes de la sala de exposiciones del Ateneo de La Calzada rezuman historia. En concreto, la del Club de Natación Santa Olaya, que conmemora sus 70 años con una exposición fotográfica que quedó inaugurada ayer. Los socios Juan Ramón Naves, Javier Bericua y Daniel Ordóñez, comisario de la muestra, trabajaron durante cuatro meses para confeccionar una compilación de más de 200 fotografías, estructurada por décadas y que también ofrece una breve explicación para que los visitantes se sitúen. A sus espaldas, más de medio siglo como olayistas, tiempo en el que han visto cómo ha crecido la entidad.

«Esto viene a través de la asociación de veteranos del club», explicó Javier Bericua. «En la muestra hay personajes de la historia del Santa Olaya. No solo ha cambiado él, también el barrio y la ciudad», aseveró. Y, cómo no, las instalaciones. «Al principio era una piscinina de 25 metros alimentada por una bomba de agua del mar cuando subía la marea. Y mirar ahora lo que es hoy... Hay un gran cambio», confesó. Una de los alicientes de la exposición, que estará hasta el 31 de octubre en el Ateneo de La Calzada, es descubrir a personas que han forjado la trayectoria del Santa Olaya. La mayor parte de las fotos proceden del fondo del club, aunque Daniel Ordóñez, fotógrafo, es el artífice de un buen puñado. «Manteníamos reuniones periódicos para decidir cuáles incluir en la exposición para escanearlas, y me encargué de hacer el diseño», subrayó. «Esto tiene que servir de ensayo para el 75 aniversario, ahí tenemos que quemar todas las naves», bromeó Javier Bericua

Juan José Boadilla, «Chani», socio número 1 de la entidad, no perdía ojo de las imágenes. «Éramos unos amigos que queríamos hacer un club. De fútbol había muchos, y como andábamos tanto por al lado de la mar, pues de natación», comentó Boadilla, de 95 años, que echa la vista atrás y se le vienen a la memoria infinidad de vivencias. «El club siempre ha ido hacia arriba. No pensábamos llegar adonde hemos llegado», confesaba un emocionado «Chani», fascinado con la recopilación de fotografías. «Esta exposición es una maravilla», remarcó.

Como antesala a la inauguración, se proyectó un documental con testimonios de los socios fundadores, de antiguos presidentes y de veteranos olayistas. «Somos historia de la ciudad», expresó José Enrique Plaza, actual presidente del Santa Olaya, que puso el cebo. «Presentaremos alguna cosa próximamente con la que hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento», sostuvo. «La exposición es un homenaje a los 70 años de trayectoria, que refleja la historia del club y también de la ciudad», prosiguió.

«Siempre nos acordamos de quién fue el presidente, pero hay mucha gente detrás», reivindicó José Enrique Plaza, que agregó que «quien haya dedicado cinco minutos al club tiene derecho a estar en el altar de los reconocimientos». «Es un número redondo y el Santa Olaya es parte de la ciudad», ensalzó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que mostró su confianza en que este aniversario venga acompañado del éxito de los proyectos planteados por el Club. «Están pintándose en papeles ya», subrayó la regidora, que adelantó que en los próximos puede haber detalles al respecto. «Es una historia seria, rigurosa y ejemplar, de mucha implicación en el barrio», valoró Moriyón, que destacó que esta fecha tan significativa será «el preludio de la expansión que tiene el Club en la cabeza y que tanto se merece».