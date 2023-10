Producciones de Austria, Australia, Reino Unido y Francia se llevaron los premios del Wild Oceans Film Fest, que se entregaron en una gala celebrada en la tarde noche de ayer. El austriaco «Soul of the Ocean» recibió el premio al mejor documental; «Haulout», del Reino Unido, el premio al mejor cortometraje documental; «Resurrecting the Reef», de Australia, la mejor producción sobre conservación y «Titan of the Sea: A family Affair», de Francia, el premio al mejor comportamiento animal.