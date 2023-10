A las puertas de la construcción

El sector de la construcción celebró ayer la segunda jornada del I Foro Empleo en el recinto ferial, con cientos de visitantes, incluidas excursiones de colegios de Vegadeo, Castropol, Tineo, Oviedo y Avilés, cuyos alumnos se mostraron ansiosos por descubrir profesiones y oportunidades ante su futuro acceso al mercado laboral. El evento cuenta con la participación activa de 50 empresas y ofrece variadas exhibiciones prácticas en distintas zonas del recinto. Pero la novedad es la inclusión de actividades más dinámicas, como un rocódromo y la presencia de un grafitero profesional, diseñadas para acercar a los interesados a las futuras profesiones que este sector ofrece. «Es una buena forma de adentrarse en un sector que crea muchos puestos de trabajo», aseveró Adrián Salas, uno de los jóvenes que se paseaba entre los puestos.

El principal propósito de este foro es claro: la necesidad de un cambio generacional en la industria de la construcción. «Participamos para apoyar la iniciativa porque entendemos que el objetivo es acercar el sector a los más jóvenes», apuntó Iván García Miranda, del sindicato UGT, que, junto a CC OO, forma parte de la fundación organizadora del evento, en la que también está representada la patronal. «La digitalización y la modernización han transformado este sector», explicó García. «Es crucial transmitir a los demandantes de empleo que tienen una oportunidad en esta área en constante evolución», añadió.

La feria también sirve como un puente entre la oferta y la demanda laboral. Las empresas buscan perfiles que se adapten a sus necesidades para expandirse. Para ello, «se brinda una amplia formación en el sector durante el foro», destacó la administrativa de «New Construction» Nuria Fernández. «Facilitando a los interesados el acceso a cursos que les permitirán alcanzar sus objetivos profesionales», agregó. Mientras, Isabel Fernández, jefa de obra, explicó que «la finalidad es que haya una conjunción entre la oferta y la demanda».

No se trata solo de cubrir puestos de trabajo, sino de hacer que la profesión sea atractiva y accesible para todos. Ana Montes y Esteban Abarquero, de Los Álamos, resaltan la importancia de cambiar la percepción de la industria. «Aunque se tenga una visión espartana del sector, es un trabajo noble, que puede atraer mucho a la gente joven», aseguró Abarquero. Asimismo, Montes quiso remarcar que «las mujeres a veces no estamos metidas porque creemos que no podemos acceder, por eso es muy importante informar de ello».

La jornada dejó un día lleno de posibilidades y una visión renovada de la industria de la construcción. La cita continúa en el recinto ferial Luis Adaro hasta hoy sábado 6, a las 19.30 horas. La entrada es libre y gratuita para todos los públicos. «Están muy bien estas cosas porque aprendemos sobre muchas posibles profesiones», dijo la estudiante de secundaria Laura Díaz. «Aunque quizá no sea a lo que me quiero dedicar, está bien saberlo», remató.