Víctor Manuel, un guaje en plena forma

"¡Yes un guaje!". El piropo no era para menos ante el derroche de juventud que Víctor Manuel hizo ayer en el teatro de la Laboral. Todo fuerza, como si por él no pasaran los años, clavó en el escenario, uno a uno, los grandes hitos de su cancionero, plasmando una vez más la esencia de su oficio de cantautor. El título de su gira, "La vida en canciones. El escenario lo cura todo", habla por sí solo. "Esta gira la empecé con 75, pero ya tengo uno más", bromeó con un público que se fundió en aplausos en cada uno de los temas que el artista les regaló en un concierto de dos horas.

Que el lleno era absoluto lo evidenciaba la imponente cola en el patio de la Laboral. "¡Qué nervios! La primera vez que lo vi actuar era menor de edad", confesó una asistente a su amiga, entrada en mano. No cabía un alma más. Primaba el público que ha acompañado al cantante durante toda su trayectoria, aunque también un buen número de representantes de generaciones posteriores acudió a disfrutar de unas canciones eternas que ya pasan de abuelos a nietos. Y llegó el momento. Puntual, Víctor Manuel apareció en el escenario sonriente, de traje negro y camiseta azul marino. Ya ovacionado, se lanzó a resumir largos años entre escenarios y carreteras. Arrancó con "Danza de San Juan", con un marcado ritmo alegre y folclórico; siguió con "Quiero abrazarte tanto" y remató el inicio con "Bailarina", acompañado por un afinado coro en su estribillo.

"No voy a estrenar ninguna canción. Sé que eso préstavos mucho, pero si no hubiese cantado estes primero no estaríamos aquí", se sinceró el mierense, quien animó al público a pedir algunas canciones. "No me pidáis “El abuelo Vítor”. Taos tranquilos que esa va pal final", sonrió. "¡Grande! ¡Guapo!", le respondieron desde unas butacas envueltas en aplausos. Su voz, potente, sigue en forma. Víctor Manuel ofreció un delicioso despliegue instrumental apoyado en seis músicos de cuerda, viento y percusión. Y fue generoso en los "solos", brindando cálidos momentos de sonidos de saxo y guitarra eléctrica. Tocó varios estilos, deslizándose por varios géneros en sus temas. Desde un rock suave hasta pequeños matices de reggae psicodélico.

No faltaron las anécdotas. "Muchos ya me visteis más veces y sabéis que me repito. ¡Estas vienen siempre y se ríen cuando me equivocó en una letra! ¡Vienen de Bilbao y Salamanca!", agradeció a unas fieles seguidoras. Contó la historia de Jenaro Gajardo, el chileno que compró la luna, y su primer amor platónico, el de una famosa actriz francesa cuyas películas veía en los cines de Mieres. Ya para el final, remató una deliciosa velada con clásicos como "El abuelo Vítor", "Soy un corazón tendido al sol" o "Asturias". A Víctor Manuel le queda cuerda para rato. Hoy volverá a demostrarlo.