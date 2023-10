Moriyón se felicita por la "desautorización" del concejal Oliver Suárez a Vox

Carmen Moriyón tiene cada vez más cerca asegurarse la mayoría absoluta gracias al concejal de Vox Oliver Suárez tras su desmarque del partido, expulsado la semana pasada del gobierno local. La Alcaldesa recogió ayer con gusto el guante que el edil le lanzó el pasado sábado, cuando envió a través de la lectura de un comunicado un misil contra la línea de flotación de su propia formación, ahora completamente fracturada en el Ayuntamiento. Que a la Regidora le agradaría reintegrar en su equipo a Suárez (al que no le ha retirado las competencias como presidente de Divertia pese a la salida de Vox) quedó ayer meridianamente claro. "Valoro muy positivamente que el concejal haya desautorizado el sábado a su partido. Lo que está haciendo es posicionarse en no culminar la operativa de destrucción del Festival de Cine que su partido había puesto en marcha a modo de emboscada sin advertir al equipo de gobierno que se querían hacer cambios en el festival", indicó la primera edil.

Moriyón señaló que "mi interpretación" es que Suárez "está desautorizando a su partido y que no ayuda a completar esa destrucción que pretendía hacer Vox del FICX". Lo dijo en unas rápidas declaraciones a los medios de comunicación, concediendo tan solo un par de preguntas sobre la actual crisis de gobierno. En su intervención, también anunció novedades en la Junta de Gobierno Local. La concejala de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo, será la que sustituya a Sara Álvarez Rouco, de Vox. Y las competencias de Festejos de las que fue despojada la edil la semana pasada se mantendrán bajo la gestión directa de la Alcaldía por el momento. Será por lo tanto la propia Moriyón quien gestione esta área durante al menos "una buena temporada", según especificó.

Sobre la posibilidad de pactar los presupuestos con Suárez, la Regidora esquivó responder directamente y se limitó a explicar que "estamos en la fase inminente y se ha mandado a todas las concejalías la previsión de gasto e inversión". "Nos vamos a sentar a cuadrar ingresos y gastos", zanjó. Y dijo que quiere que se presenten en el Pleno que tendrá lugar la primera quincena de diciembre. "En eso se centran mis esfuerzos y energías", finalizó sin conceder más preguntar.

La respuesta de la Alcaldesa llegó 48 horas después de que Suárez se desmarcase de su partido apelando "a la responsabilidad y el sentido común". Y mostrando su deseo de "sustituir esa despedida por un nuevo encuentro" frente a la apuesta de su líder, la exconcejala de Festejos Sara Álvarez Rouco, quien prometió poco antes "una oposición feroz", sin descartar pactos puntuales para aquello que considerara bueno para la ciudad. Suárez también dejó en entredicho los planteamientos de su compañera para darle un giro al FICX, el motivo por el que la Alcaldesa respaldó la expulsión de la formación del gobierno local. Además, Suárez reivindicó "el derecho a participar en actos sin discriminación alguna", aunque sin aludir directamente a la polémica en torno al asturiano, lo que fue el primer desencuentro del ya extinto tripartito.

Durante la lectura de un comunicado, sin aceptar preguntas de la prensa y convocado de urgencia, el número dos en la lista de Vox expresó "a título personal", sin avisar previamente a su formación, su deseo de "sustituir esa despedida por un nuevo encuentro". Es un claro guiño que le perfila como un posible voto clave para que Moriyón mantenga la mayoría absoluta en el Pleno pueda sacar adelante sus propuestas sin necesidad de recurrir a pactos con la bancada de la izquierda o con Álvarez Rouco. En el horizonte más próximo están las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Para los segundos, precisamente, la Alcaldesa descartó pactar con Vox tras expulsarlos de su gobierno.

Cuando no se mordió la lengua Moriyón fue a la hora de responder a las críticas vertidas desde el PSOE, principal partido de la oposición. Antes de abordar el escenario político a raíz de la ruptura en Vox, la Regidora destinó sus primeras palabras a responder a Luis Manuel Flórez, "Floro", y Monchu García, portavoz municipal y secretario general a nivel local de la principal fuerza de la bancada de la izquierda, respectivamente. "Llevamos más de cien días de gobierno y las rabietas tienen que cesar. Somos todos adultos y se nos supone cierta madurez política. Gijón se merece una oposición que se dedique a lo que se tiene que dedicar", indicó.

Moriyón hizo incluso alusiones directas a la política nacional del PSOE a raíz de las negociaciones con las fuerzas independentistas catalanas por parte de Pedro Sánchez para mantenerse La Moncloa. "Ya es momento de que interioricen la doctrina de su partido, el de Pedro Sánchez. Aquí no va de que gobierna el partido más votado, sino de quién logra más apoyos. Aunque a veces haya que buscarlo fuera de España o cambiar la ley o la Constitución tras las elecciones", criticó sobre las negociaciones en torno a la amnistía y el referéndum en Cataluña. "Después de las elecciones, Gijón pidió un cambio. Y, aunque Floro me siga insultando, no me va a doblegar ni un ápice. Es una persona con prestigio en Gijón y debería pensar por qué entró en un Pleno de investidura con doce apoyos y salió con diez", zanjó.

"Quiero apelar al sentido común, a la responsabilidad. No sé si tendré éxito, pero en lo que de mí dependa no voy a facilitar de ninguna de las maneras un regreso de la izquierda al gobierno municipal, porque eso no es lo que quisieron los gijoneses. Y los gijoneses son lo primero, el interés general de la ciudad", esgrimió Oliver Suárez el sábado para justificar su movimiento. Tras el anuncio de Moriyón, tanto Álvarez Rouco como Suárez han sido borrados del equipo de gobierno que figuran en la web municipal. Sin embargo, en los asuntos a tratar en el Pleno del miércoles, tan solo aparece la dación de cuenta de la revocación de la delegación de competencia de Álvarez Rouco en Festejos. Ni rastro de la presidencia de Divertia.