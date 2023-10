El reto del presupuesto impone a Moriyón afianzar ya un frente de apoyo al gobierno

No hay fecha buena para una crisis de gobierno. Pero que te pille cuando hay que poner en pie los presupuestos que den sustento a la acción política municipal no es el mejor. Y ese es el escenario que ahora se vive en el Ayuntamiento de Gijón. Un gobierno que ha pasado de tripartito a bipartito al expulsar la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, a Vox y que, solo con los votos de Foro y PP no tiene la holgada mayoría absoluta que ahora le permitía sacar adelante sus iniciativas sin despeinarse. Y un gobierno que tiene que encajar los números para su primer presupuesto del mandato, el de 2024. El presupuesto que marque la diferencia sobre el anterior mandato de PSOE e IU y, sobre todo, que le ponga euros a las medidas que el equipo de Carmen Moriyón, ha ido anunciado de manera pública y comprometiendo con los vecinos de cada barrio.

Por todo eso, y por alguna cosa mas, apremia al gobierno recuperar esa situación de primacia sobre la oposición de izquierdas que venía disfrutando hasta ahora con quince votos frente a doce. En esa recomposición podría tener un papel clave el edil de Vox Oliver Suárez si, como se intuye de su comparecencia pública de este fin de semana y dan por hecho desde PSOE, IU y Podemos, no esta dispuesto a sumarse a esa "oposición feroz" contra Foro que anunció su compañera Sara Álvarez Rouco pocas horas después de que su partido fuera expulsado del gobierno de Gijón. Y ella, más en concreto, de la Junta de Gobierno y de la concejalía de Festejos

Oliver Suárez, al que había correspondido la presidencia de Divertia, no solo se posicionó en contra de Álvarez Rouco en cuanto a los planes de cambio para el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) que fueron el motivo de la expulsión sino que dejó claro que "en lo que de mi dependa no voy a facilitar de ninguna de las maneras un regreso de la izquierda al gobierno municipal". Y otro mensaje: "las cosas se hacen desde los gobiernos, desde la oposición se hace muy poco". Estas reflexiones las hizo en una comparecencia pública a título personal de la que no había informado a su partido. La dirección de Vox opta, por ahora, por el silencio. Tanto sobre la posición de Suárez como sobre su plan de futuro en Gijón, donde éste es un revés más a sumar a una larga lista de cambios, marchas y renuncias entre sus representantes.

La garantía del voto de Suárez a las iniciativas del gobierno, ya sea con él dentro o fuera de ese gobierno, volvería a garantizar a Moriyón una mayoría con 14 votos. Sin ese voto el asunto se complica, pero no es imposible, porque el juego de las abstenciones también le da opciones de sacar adelante aprobaciones en el Pleno. Jugando, además, con el voto de calidad de la Alcaldesa.

De aquí a final de año el reto es económico. Un presupuesto, y menos en Gijón, no es cosa menor. Sumadas las cifras del Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos y las empresas de titularidad municipal el consolidado ronda los 370 millones. Antes, es cierto, toca aprobar las ordenanzas fiscales. De hecho la intención es llevarlas a un Pleno extraordinario a finales de mes. Pero aquí el problema es mínimo. Tanto que como la congelación es la línea general de la propuesta para el Ayuntamiento de no aprobarse el documento nuevo todo quedaría como está. El único cambio sustancial para el año que viene es ese 30% de subida en el precio de la recogida de basuras. Pero ese incremento ya salió adelante en el consejo de administración de Emulsa y cuenta con el apoyo de la izquierda, no en balde PSOE e IU propusieron exactamente lo mismo el año pasado. Así que raro sería que en el Pleno se diera marcha atrás en ese resultado a favor de la subida.