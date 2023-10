Barbón achaca la ruptura de Vox al "principio del fin" de "un partido que no es útil"

El choque de alto voltaje entre Foro y Vox que ha desencadenado la expulsión de esta última formación del equipo de gobierno también ha dado el salto a la política regional. Y hasta repercute en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos. Ayer, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, vio con buenos ojos la salida de la formación de Santiago Abascal del equipo. "Cuando en Gijón se formó una coalición con Vox, siempre dijimos que distinguíamos el marco municipal y autonómico. Lógicamente, me siento mucho más cómodo en cualquier negociación que ahora mantengamos con Foro Asturias", reconoció el líder regional, quien matizó que para la negociación presupuestaria "vamos a empezar mirando a la izquierda".

En cuando al escenario municipal, Barbón verbalizó ayer una postura mucho más mesurada en comparación con la agrupación municipal socialista, cuyo secretario general, Monchu García, tachó de "fraude" la investidura de Moriyón y acusó de conseguir la mayoría mediante el "transfuguismo". El del presidente del Principado es un discurso mucho más prudente. "A la alcaldesa le tocará buscar diálogo con otras fuerzas políticas para que haya presupuestos en Gijón", se limitó a valorar.

Sobre la posibilidad de que Oliver Suárez se desmarque de Vox y pueda ser la pieza clave en las votaciones, Barbón señaló que "no sé si la Alcaldesa tiene algo que ver ahí o no. No estoy en su cabeza para enjuiciar qué hay detrás o si simplemente el concejal considera que Vox no es un partido útil y decide irse o le expulsarán". De hecho, a su parecer, "eso obedece más a la crisis profunda en la que está entrando Vox". "El 23 de julio empezó el principio del fin de Vox. El declive de la extrema derecha en España y en Asturias. Los gobiernos del PP con Vox se ve que no funcionan. No es un partido útil", remató. "Vox no defiende la igualdad entre mujeres y hombres y es agresivo con la sostenibilidad ambiental, el colectivo LGTBI y los inmigrantes. Es imposible ir a cualquier lado con ellos", terminó.