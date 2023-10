El benceno activará las alertas por contaminación en la zona oeste

El Ayuntamiento va a modificar el protocolo de alertas por contaminación en la zona oeste de Gijón para que también se puedan decretar alertas si se detectan elevados niveles de benceno en las estaciones de medición de la contaminación. El principal foco de emisiones de benceno a la atmósfera son las baterías de coque de Arcelor, si bien también se genera en gasolineras y el tráfico. El protocolo, de 2021, sólo tiene en cuenta actualmente para activa las alertas, con tres niveles, las mediciones de pequeñas partículas (PM 10 y PM 2,5) de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono.

El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, anunció ayer que "ante la presencia de picos elevados de benceno detectados en los controles de seguimiento de calidad del aire que realiza el Servicio de Vigilancia Ambiental, vamos a incluir esta sustancia en el protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón", medida que fue reconocida por el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, como "un avance", aunque prefirió ser cauteloso a la espera de ver cómo se concreta. Pontigo había esgrimido los altos niveles horarios de benceno detectados en los últimos días en El Lauredal como un argumento para activar el protocolo, reconocimiento no obstante que el asunto no está regulado. En el mismo sentido se había pronunciado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, FAV, Manuel Cañete, quien dijo que "hay poco que dudar; el benceno es uno de los cancerígenos más peligrosos que se conocen y del que no hay duda de sus efectos nocivos para la salud".

Pintueles señala sobre el benceno que "dado que se trata de una sustancia muy peligrosa para la salud, creemos que debe ser tomada en consideración entre las sustancias cuya presencia activa las alertas previstas en el protocolo". Añadió que "trasladamos todos los datos sobre estas situaciones anómalas al Gobierno del Principado, que es quien tiene la competencia para instar a las instalaciones industriales causantes de las combustiones generadoras del benceno a que realicen las mejoras medioambientales necesarias".

La concejalía ya estaba estudiando modificar el protocolo "para que su activación sea más ágil y eficiente, así que aprovecharemos el marco de dicha modificación para que también tenga en cuenta las mediciones de benceno. El equipo de gobierno considera la salud de los gijoneses una absoluta prioridad de su actuación, por lo que tomará cuantas medidas estén en nuestra mano para garantizarla, y pediremos también al Gobierno regional que, en uso de sus competencias, se ponga en contacto cuanto antes con los responsables de las instalaciones industriales de la zona Oeste e investigue estas emisiones tan nocivas".

El Ayuntamiento, por otro lado, negó que se dieran ayer las condiciones para activar el protocolo, en base a los niveles de PM10 en El Lauredal, contradiciendo así lo que sostiene la Coordinadora Ecologista, que había pedido activar el protocolo y se reafirmó en ayer ya se daban las condiciones de prealerta (nivel cero), al haber alcanzado en dos días al menos los 40 microgramos de PM10 de media diaria en El Lauredal y ayer ir camino de ello.