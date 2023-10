Hacienda reclamará a Europa los 49,5 millones retenidos a la obra de El Musel

El Ministerio de Hacienda y Puertos del Estado están manteniendo contactos para reclamar el abono a El Musel de los 49,5 millones de euros de subvención europea para la obra de ampliación del puerto gijonés pendientes de pago, dinero que no llegó a desembolsar la UE debido al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que dio pie a la apertura de un juicio penal en la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación. La existencia de fraude y prevaricación en la obra portuaria fueron descartadas por la sentencia absolutoria dictada el pasado 27 de julio por los tres magistrados que integraban el tribunal.

La obra de ampliación de El Musel se ejecutó entre 2005 y 2011 y la UE había concedido para la misma una ayuda de 247,5 millones de euros con cargo a los fondos Feder. Tras el informe de la OLAF, la Comisión Europea reclamó a España la devolución de los 198 millones ya abonados por Bruselas para la obra portuaria y retuvo los 49,5 que faltaban por desembolsar. Una decisión a la que el Ministerio de Hacienda ya había presentado alegaciones. El desenlace estaba pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Desde el Ministerio se indicó ayer que "una vez conocida la sentencia, desde la Secretaría General de Fondos Europeos están en contacto con Puertos del Estado para, en caso de confirmarse la firmeza de la sentencia, estudiar la solicitud a la Comisión para el abono de los 49,5 millones de euros que quedaron pendientes de la ayuda". La espera se debe a que formalmente la sentencia aún no es firme, dado que la acusación particular ha presentado un recurso contra la misma. Pero dicho recurso no tendrá trascendencia en cuanto al impacto de la sentencia en el conflicto entre la Comisión y el Ministerio de Hacienda por esas ayudas a la obra de El Musel. El motivo es que el recurso de la acusación particular sólo cuestiona la imposición de las costas procesales que le cargó el tribunal.

Con independencia del resultado de ese recurso, lo sustancial de la sentencia, que fue la absolución de los cuatro excargos públicos y a los 16 directivos de la UTE Dique Torres, de las constructoras que la integraban o de sus matrices que se sentaron en el banquillo de los acusados. Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular ejercida por Ocan recurrieron la sentencia en la que el tribunal concluye que "no hay constancia alguna de que la actuación de los acusados o de alguno de ellos obedeciera al propósito de defraudar a un ente público. Al contrario, la prueba practicada sólo indica la acción de los responsables de la Autoridad Portuaria para llevar a buen fin una obra ingente, de gran complejidad". Los magistrados de la Audiencia Nacional dieron especial relevancia a la sentencia que previamente había dictado el Tribunal de Cuentas, en la que desestimó la petición de responsabilidades por alcance contra dos exdirectivos portuarios a los que la fiscalía y abogacía del Estado pedían 137 millones de euros por los sobrecostes de la obra.

Contencioso de la UTE

La sentencia también está siendo analizada exhaustivamente por parte de la Comisión Europea, que no tomará una determinación antes de concluir ese análisis sobre el fallo de la Audiencia Nacional, publicado oficialmente el pasado 9 de septiembre. Está por ver si ante el resultado de los procedimientos en los tribunales españoles la Comisión Europea considera que es suficiente para dar marcha atrás y anular la revocación de las ayudas a la obra portuaria, pagando los 49,5 millones de euros pendientes o adopta una postura distinta.

La sentencia del "caso Musel" también reactiva la reclamación en los tribunales de lo contencioso de 350 millones adicionales de sobrecostes por la obra portuaria que había interpuesto la UTE Dique Torres contra la Autoridad Portuaria de Gijón, procedimiento que quedó paralizado a la espera de que concluyera el juicio la vía penal con la sentencia que en julio dictó la Audiencia Nacional.