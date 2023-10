El PSOE da por hecho que Oliver Suárez será "un tránsfuga" y tilda a Moriyón de "okupa"

"Pruebas pocas, pero dudas casi ninguna". El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, dio ayer por hecho que el concejal Oliver Suárez abandonará Vox en las próximas horas para convertiste en "tránsfuga" y sustentar a Carmen Moriyón en la Alcaldía. García exigió ayer a la primera edil que concretase si desde si equipo "se ha maniobrado" para favorecer la salida de Suárez y dio a entender que firmó en su día el acuerdo con Vox "sin pensar cumplirlo" como "única vía para llegar a la Alcaldía". El socialista volvió a descartar la moción de censura por las escasas posibilidades de triunfo y reconoció que, en el caso de confirmarse la salida de Suárez, "sería legítimo y democrático", pero "sería una forma fea de hacer política".

"Quien hace un acuerdo con la ultraderecha como única vía para llegar a la Alcaldía y tres meses después los echa está cometiendo un fraude a la democracia. Se convierte en okupa", aseveró Monchu García. El secretario socialista estuvo acompañado en la Casa del Pueblo por el portavoz Luis Manuel Flórez, "Floro". El líder socialista arrancó con la lectura de la definición de tránsfuga de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Declaración que firmó Foro, creo recordar con Moriyón ya como presidenta", matizó. Tras esto lanzó tres preguntas a la Alcaldesa: "¿Se va a valer de un tránsfuga para seguir gobernando? ¿La Alcaldía y su equipo han maniobrado para provocar la salida de Vox de Suárez y han fomentado el transfuguismo? ¿Nos puede asegurar que la hipotética salida, por expulsión o abandono de Suárez no va a suponer la mejora o beneficio de su situación?".

El secretario socialista se refirió a las palabras de Moriyón ayer por la mañana cuando pidió al PSOE que "dejara de insultar". García respondió que su formación "ni tiene rabietas y ni insulta. Llama a las cosas por su nombre". "La bula que consigue Moriyón con su manera de actuar en algunas partes no puede pretender conseguirla en nosotros", añadió. "Aquí encontrará diálogo y rigor. El victimismo es una especialidad de Moriyón y nosotros lo señalamos", afirmó.

El socialista reconoció que, pese a ser la lista más votada en las municipales, eso no les da derecho a gobernar. "Gobierna quien concita más apoyos. Pero quien firma un acuerdo que no piensa cumplir está haciendo trampas y eso hay que señalarlo", dijo. Posteriormente acusó a la primera edil de "cometer un fraude a la democracia" y la llamó por ello "okupa". Estos términos los afeó el diputado regional de Foro, Adrián Pumares, en un mensaje en la red social "X". "Pedían diálogo y hoy –por ayer– responden insultando", escribió. Monchu García lamentó que otras formaciones "le compren el relato" a la Alcaldesa. Añadió que descartan una moción de censura porque "con los votos de Vox no vamos a ningún sitio" e indicó que piensan seguir haciendo oposición sin "descartar acuerdos puntuales". "Si se consuma lo que parece que se va a consumar... ¿es legítimo, puede haber unos presupuestos? Pues sí, pero es una forma fea de hacer política", abundó.

Dijo además que el hecho de que Vox no haya cesado a Suárez se debe a que "están jugando a la patata caliente". "Se están repartiendo las miserias. Un juego de trileros", catalogó. Además dio a entender que puede haber fricciones entre Foro y el PP. "Tienen posiciones diferentes sobre asuntos clave. Hay un concejal sin cargo (por Jorge González-Palacios) que vigila a los demás. Siempre van dos concejales, uno de cada partido, a los actos. No dejan de ser una escisión del PP", finalizó. Por su parte, Floro aseguró sentirse sorprendido por la postura de Moriyón. "En mi ADN no está el insulto. Pero quizás que se diga la verdad le incomoda. La conozco de hace muchos años y ahora la miro y no la reconozco", finalizó.