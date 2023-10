Rouco mantiene a su compañero en Vox, pero habla de "deslealtad"

La palabra saltó a la palestra, aunque sin mención directa: "Deslealtad". No hubo expulsión, ni tan siquiera pronunció su nombre. Sin alusión alguna a su compañero de partido, el concejal Oliver Suárez, la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco dejó ayer una lectura entre líneas sobre cómo ha sentado en la formación el desmarque del edil tras la ruptura del gobierno local. "Las personas son libres de desmarcarse de las ideas de partido y de elegir sus planteamientos, pero en ningún caso están capacitadas para desautorizar, ni pueden hacerlo en coherencia con el partido al que representan sin incurrir en deslealtad", indicó.

No fue el único dardo que lanzó a Suárez, número dos en su lista electoral en las últimas elecciones presidente de Divertia durante los tres meses que ella asumió las competencias de Festejos: "Vox no entró en el gobierno de Gijón con el fin de gestionar gerencias de empresas municipales ni para ser continuista con las políticas de las izquierdas, sino para mejorar Gijón". Tampoco aclaró si habló con él desde el sábado. Fue una comparecencia sin preguntas de la prensa, en la que Álvarez Rouco no ahondó sobre si su compañero seguía militando en el partido. Lo que sí reconoció fue que la expulsión del gobierno local "ha traído consecuencias indeseadas tanto para el mandato de la ciudad como para la dinámica de trabajo seguida hasta ahora" por Vox a nivel local.

Respaldada durante su comparecencia por la portavoz en la Junta, Carolina López, y el diputado regional Javier Jové Sandoval, Álvarez Rouco reiteró que se trata de una "ruptura unilateral e injustificada por parte de Foro". "Ha derivado de inmediato en nuevos enfoques para nuestra formación", señaló. La que también es vicepresidenta regional del partido mostró su intención de "apartarnos de la polémica generada durante todos estos días". "Debe quedar claro que en todo este asunto Vox es soberano en sus decisiones y nadie, excepto la propia dirección de Vox, está capacitado para desautorizar las decisiones tomadas y se equivoca quien emite esas desautorizaciones incongruentes. Son injerencias fuera de lugar", criticó. Aludía así, de forma indirecta, a las declaraciones del concejal, Oliver Suárez, quien puso en entredicho su planteamiento para el FICX, para el que "es importante ser serios a la hora de “tocar” el Festival" y tendió la mano para "sustituir esa despedida por un nuevo encuentro".

La postura de su formación es bien diferente. "Si primero defendimos los intereses de la ciudad desde el gobierno tripartito, a partir de ahora lo haremos desde la oposición", insistió Rouco. A la que sí aludió directamente fue a la Alcaldesa, Carmen Moriyón. "Esta ruptura nace de una postura anómala, absurda e imprevista", enfatizó. "Foro ha roto el pacto con nosotros como resultado de nuestra intención de mejorar el Festival de Cine, algo que la misma Alcaldesa intentó hacer en su primer periodo, cuando literalmente desmontó el FICX por considerarlo demasiado ‘underground’ y contaminado políticamente, aunque después no lo consiguiese y se retractase. Es una incoherencia más de la señora Moriyón", atacó.

Sobre las desavenencias por las ordenanzas fiscales, afeó a Foro "su otro argumento rupturista": "Nuestra negativa a firmar un acuerdo económico congelando el IBI de Gijón en lugar de reducirlo. Este era un compromiso de mandato frente a las políticas recaudatorias de las izquierdas y tanto Foro como PP se lo han saltado traicionando a los gijoneses. Es el colmo del cinismo; con este falso relato Foro trata de tapar sus incoherencias". Y lanzó un último aviso: "Vox, fiel a sus principios y a pesar de esta ruptura, no va a propiciar el retorno de las izquierdas".