Ángela Pumariega: "Cualquier ofrecimiento para trabajar por Gijón es bienvenido, venga de donde venga"

"El PP está centrado plenamente en trabajar por Gijón y por los gijoneses, pero cualquier ofrecimiento que sea para trabajar en sacar proyectos adelante será bienvenido, venga de quien venga". Así valoró esta mañana la popular Ángela Pumariega, primera teniente de alcaldesa, las declaraciones de Oliver Suárez en Pleno con las que tendía la mano a ella y a la Regidora para llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad tras la expulsión de Vox. La popular señaló que "se enteró por prensa" y en mitad de la sesión plenaria de la decisión de Suárez de abandonar su partido y reconoció que ahora tendrán que "valorar" esta nueva hoja de ruta en su grupo municipal y con Foro, pero por ahora no se mostró reticente al ofrecimiento del edil. "Cualquiera de las iniciativas, vengan de donde vengan y de cualquier grupo municipal o concejal, deben ser valoradas, y si son buenas para Gijón las aceptaremos", aseguró.

No quiso Pumariega entrar a valorar la crisis con Vox "por respeto institucional" al partido y señaló que el suyo está "centrado plenamente en trabajar por Gijón y los gijoneses": "Tenemos la confirmación del socio mayoritario del gobierno de que seguiremos trabajando por nuestros objetivos, así que en los problemas internos de otros partidos no vamos a entrar". Sí reconoció, no obstante, que había escuchado que Suárez la apelaba de manera directa (tanto a ella como a Carmen Moriyón) para llegar a acuerdos con él y no con los partidos de izquierda. "Sobre esa apelación directa creo que quien me conoce sabe que siempre trabajo por el diálogo y para llegar a pactos y consensos. Los insultos y las malas palabras nunca las van a encontrar en mí", aseguró. También señaló que su partido está "centrado" en su pacto con Foro, y que "los pactos de Foro con otros partidos" no les involucran de manera directa. "Pero creo firmemente en el diálogo y el consenso para sacar proyectos de ciudad que sean beneficiosos. Creo que el sentarse a hablar y negociar es positivo y necesario", añadió.