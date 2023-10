El comienzo de la "inmediata" ampliación del Parque Tecnológico de Gijón incluye parte de La Formigosa

No cambia el resultado final, pero sí el camino a recorrer para materializar la ansiada ampliación del Parque Tecnológico, cuyo arranque podría ser "de carácter inmediato". Las tres fases del desarrollo urbanístico de la zona se someterán a "cambios sustanciales", tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, para desbloquear la licitación de la primera de las tres fases de adecuación. Para ello, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer una nueva delimitación de las unidades de actuación en el ámbito del área de planeamiento propuesto en La Pecuaria. Con estos cambios, consiguen esquivar el problema que mantenía estancada la licitación: la parcela propiedad de la Universidad de Oviedo de la que el Consistorio no disponía de su titularidad ni derechos de uso.

Para ello, esta finca pasará a formar parte de la fase dos del desarrollo, mientras que a la primera se añade un espacio comprendido en la finca de La Formigosa, muy próxima a la rotonda de La Pecuaria, que al "constatar el interés certero de diferentes empresas y organismos de asentarse en dicha zona". Su traslado permite que su ejecución "no se retrase a dentro de años". "La ampliación del Parque es algo estratégico para este equipo gobierno. La encontramos estancada y hemos hecho un gran esfuerzo para desatascarla y sea realidad lo antes posible", insistió el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

El también concejal de Urbanismo explicó que "el anterior equipo de gobierno", el de la socialista Ana González, "respetó el proyecto de ampliación trabajado en el último gobierno de Foro salvo por una cuestión: la inclusión de la parcela propiedad de la Universidad", la que paralizaba el inicio de la primera fase. "Creemos que no es de imperiosa necesidad la ejecución de la parcela de la Universidad. Ahí están contemplados una escuela infantil y zonas verdes. No es de imperiosa necesidad que se ejecute de forma inmediata", justificó Martínez Salvador. Se trata de un cambio en la hoja de ruta que el Ayuntamiento ya ha trasladado a la Universidad de Oviedo, con la que mantuvo un encuentro a finales de agosto, como ya adelantó este periódico. "No es que prescindamos del interés de comprar esa parcela, pero sí de desplazarla en el tiempo", matizó el concejal de Urbanismo. A ojos del ejecutivo local, su adquisición "supone un desembolso muy importante, al que hay que sumar el coste económico de la escuela infantil". "Dada la situación económica del Ayuntamiento, lo que toca es priorizar el destino de recursos en la materialización efectiva de llegada de empresas y creación de empleo", ahondó Salvador. Aunque no haya una valoración cerrada de la parcela, adelantó que el desembolso necesario sería superior al millón de euros.

Aprobada la nueva delimitación de los terrenos, el servicio de Obras Públicas ya trabaja en redefinir el proyecto de urbanización para que se saquen "lo antes posibles" los pliegos de licitación de las obras de urbanización. No hay una fecha específica, pero la idea es agilizar lo máximo posible el proceso para impulsar la ocupación de los nuevos terrenos proyectos en La Pecuaria. "Es muy importante para el empleo y el futuro desarrollo económico del concejo", señaló Martínez Salvador. La idea del equipo de gobierno es que "en las próximas semanas" esté terminado el nuevo proyecto de urbanización. La obra cuenta con dotación presupuestaria gracias a que en los últimos meses del pasado mandato se le adjudicó una partida. "Son proyectos complejos. Ojalá pudiera ser este año, pero no podemos asegurarlo". Este trámite no es necesario que pase por Pleno, ya que "simplemente se redistribuyendo lo que ya se aprobó".

La ampliación del parque Tecnológico está contemplada en tres fases. Cuando fue presentada en el anterior mandato, en julio de 2021, el coste de la urbanización se fijó en 13,5 millones para ocupar 218.314 metros cuadrados, de los cuales 71.821 estarán destinados a empresas. También se proyectan zonas verdes. "La ampliación de uno de los proyectos más importantes para Gijón. Es nuestra joya de la corona para generar empleo de calidad, sobre todo para los jóvenes, a través de empresas nuevas e innovadoras", ensalzó la concejala Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, quien celebró que era "necesario dar este acelerón". El camino para que lleguen las empresas a La Pecuaria empieza a despejarse.