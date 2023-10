Moriyón carga contra el PSOE tras la salida de Oliver Suárez: "Siguen pensando que la ciudad es suya"

Tensa, muy tensa rueda de prensa de la alcaldesa, Carmen Moriyón, esta tarde en la sala de prensa del Ayuntamiento. El encuentro estaba programado para valorar el acuerdo en la Junta General respecto al Solarón, pero al final fue la crisis de gobierno la que copó la máxima atención. La primera edil, tras la salida esta mañana de Oliver Suárez de Vox, que pasa ahora a ser concejal del grupo mixto, enfatizó que su obligación en el cargo es la de "liderar el gobierno con la mayor estabilidad posible" y que esa es una tarea que "va a hacer". "No van a impedir el gobierno del cambio en Gijón", aseveró. ¿En qué se va a traducir eso? En que por lo pronto Suárez, a pesar de su salida de Vox, y de la salida de Vox del gobierno local va a seguir con sus mismas funciones hasta ahora. Es decir, las de presidir Divertia.

Para Moriyón esto no sería "un caso de transfuguismo". Así lo aseveró hace escasos minutos respondiendo a los partidos de la oposición, especialmente el PSOE de Gijón, que la acusaron de haber orquestado toda esta maniobra. Moriyón negó que todo estuviera preparado en un relato de los hechos en los que aseguró que "no vio venir" la rueda de prensa de Sara Álvarez Rouco, hasta entonces concejala de Festejos, dio para anunciar que introducía una serie de cambios en el FICX, el Festival de Cine, entre ellos el no asegurar el premio que entrega el colectivo LGTBI "XEGA". "No vi venir lo del Ficx", indicó. Lo dijo porque lo de introducir cambios en el Festival de Cine era algo que no había salido en ninguna conversación. "Tenía que tomar una decisión rápida y la tomé", concretó en referencia al tuit en el que escribió "se acabó" y en la rueda de prensa del 4 de octubre que oficializó la expulsión de Vox del gobierno local.

Posteriormente, recordó la rueda de prensa de Suárez en la que se desmarcó de la postura de Álvarez Rouco y que ella misma había "valorado positivamente". "Hoy surge la cuestión del abandono de Vox. Quiero decir que en este momento de que concurren todas las circunstancias, no vemos ningún impedimento ni legal ni ético para que Oliver Suárez continúe al frente de Divertia", afirmó. En ese sentido cargó especialmente contra el PSOE de Gijón y contra su secretario general, Monchu García, que la tachó hace unos días de "okupa" y de "estar cometiendo un fraude democrático". Moriyón afeó las maneras de García, al que acusó de "tener un tono bronco y agresivo". "El PSOE está en una deriva de agresividad sin precedentes", agregó. "Siguen pensando que la ciudad es suya", añadió.

En otro orden de cosas, aseveró que las competencias de Festejos la seguirá teniendo ella por el momento y que en el futuro recaerán en alguien de Foro. Además, el puesto en Gijón al Norte de Álvarez Rouco lo decidirá el Partido Popular.