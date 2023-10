"Pedimos disculpas a los gijoneses". Así ha reaccionado Carolina López, portavoz parlamentaria de Vox, tras conocer la salida del partido del concejal Oliver Suárez, anunciada esta mañana por él mismo a través de un comunicado. "No hemos sabido ver que había llegado por un puesto, por un sueldo y no por defender los intereses de todos los gijoneses", añadió la diputada en la Junta, durante una intervención en la que estuvo acompañada por sus compañeros Javier Jové y Gonzalo Centeno. "Esta situación estaba cocinada desde hace mucho tiempo", prosiguió, en relación a la expulsión de Vox del gobierno local ejecutada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, la semana pasada. "Moriyón ha utilizado a Vox para convertirse en Alcaldesa y para victimizarse", dijo, ya que el portazo de Suárez garantizará con toda probabilidad que el gobierno local mantenga la mayoría absoluta en el Pleno. "Tenemos claro que las únicas víctimas que existen son los gijoneses porque, a pesar de las promesas de Moriyón y de los pactos de Vox, van a pagar más impuestos", remató. Por último, exigió que el edil entrega su acta: "El acta es de Vox, no de Oliver; por eso, debería devolver el acta al partido". "Es una lástima. No lo hemos visto antes", dijo. "Damos nuestro apoyo a nuestra compañera Sara (Álvarez Rouco), que ha demostrado que las ideas y los proyectos de Vox no se venden por un sillón", remató, en relación a la otra concejala en Gijón, que sigue fiel a la formación que preside a nivel nacional Santiago Abascal.

Álvarez Rouco, por su parte, aseguró que si Oliver Suárez es "coherente con sus principios, debería devolver el acta". "La polémica creada por la Alcaldesa para deshacerse del pacto con Vox en su intento de dañarnos ha servido para destapar que Oliver no era merecedor de la confianza del partido que le puso aquí como concejal", lamentó la edil, que aseguró que Suárez "se desmarcó hace tiempo del partido" y que "fue él el que dejó de hablar con el partido" y no al revés. "Debemos ser conscientes de que desempeñamos un cargo público por un partido, que no trabajamos en nombre propio. Si renunciamos a representar a ese partido, tenemos que renunciar a todo lo demás, o si no entras a formar parte del grupo de desleales sin principios", señaló.