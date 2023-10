"Se acabó": siete días de alto voltaje que han dado un vuelco político a Gijón

Como diría la propia Alcaldesa: se acabó. Parece que ha pasado una vida, pero tan solo han sido siete días. Una semana de alto voltaje político que comenzó el miércoles de la semana pasada con la expulsión de Vox y se culminó ayer con la salida del concejal Oliver Suárez de esa formación denunciando "purgas" y "tiempos de ordeno y mando". Su comunicado, una bomba durante la celebración del Pleno, era claro. Quiere seguir en el gobierno: "Si las partes lo tienen claro, no hay ninguna incertidumbre". En esta trama la gran beneficiada es Carmen Moriyón. La Regidora cogió con gusto el guante. Anunció poco después que mantendrá a Suárez como presidente de Divertia, cargo del que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, no había sido cesado. Y prometió "liderar el gobierno con la mayor estabilidad posible". "No van a impedir el gobierno del cambio en Gijón", lanzó. La concejalía de Festejos, hasta ahora en manos de la otra edil de Vox, quedará bajo control de Foro.

No quiso la Regidora dar ayer el titular de que Suárez se mantenía dentro del equipo de gobierno. Lo que sí está claro es que es su pieza clave para la mayoría absoluta. Con este apoyo, el gobierno local suma catorce "sí" frente a los trece concejales que congrega la bancada de la izquierda junto a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco. El horizonte se despeja, por tanto, para cuestiones de vital importancia a corto plazo como son las ordenanzas fiscales y los presupuestos para 2024, los primeros a votación en este mandato.

Moriyón negó ayer en repetidas ocasiones que el desarrollo de los acontecimientos fuera una maniobra política de transfuguismo: "No lo vi venir". Sea como fuere, cae de cajón que un matrimonio a dos, ahora Foro y PP, es más fácil que uno a tres. Y la pieza que completa el rompecabezas para la mayoría, Suárez, se perfila como un socio más asequible que el partido al que pertenecía. Sin atadura alguna, como concejal no adscrito y manteniendo la presidencia de Divertia, su nueva condición plenaria le permite un margen de maniobra mucho mayor. No debe rendir cuentas a nadie al despojarse del sello de la formación de Santiago Abascal.

Esta desvinculación de Suárez era requisito indispensable para su reconciliación con Foro. En realidad, el resultado final es que la única que ha perdido su condición previa a la crisis de gobierno ha sido su excompañera, Álvarez Rouco, desprendida de sus competencias en la concejalía de Festejos. Una figura, la de la portavoz municipal, de la confianza del partido y su presidente regional, José María Figaredo, algo que ha marcado fuertemente sus directrices en los tres meses en los que ha formado parte de la ejecutiva.

Su excompañero, en cambio, mostró un perfil más bajo. Recién aterrizado en política, siempre cerró filas en torno a los postulados del partido en cuestiones que suscitaron importantes polémicas como el veto a ciertos espectáculos en asturiano o el profundo cambio en el que se pretendía sumergir al FICX. Lo del Festival fue el detonante que les sacó del gobierno la semana pasada, según Moriyón. El sábado, Suárez torpedeó la línea de flotación con un comunicado en el que ponía en entredicho a Rouco. Un desplante tras el que Vox optó por tensar la cuerda.

El paso definitivo decidió darlo ayer Suárez con un segundo anuncio, mucho más contundente que el primero. El definitivo. "Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy", dijo. El concejal criticó que Álvarez Rouco "hablase de deslealtad en referencia a mi persona" y aseguró no entender que entonces no se le impusiese "un expediente disciplinario o me expulsaran directamente". "Resulta que soy desleal porque apelé al diálogo para reconducir un acuerdo de gobierno y frenar el regreso de las izquierdas", indicó. Y ahondó: "No con Bildu, los separatistas o lo comunistas que andan estos días apoyando a los criminales de Hamás".

"Me voy como se han ido tantos, como han purgado a tantos", denunció Suárez de un partido "que ha cambiado profundamente". "Ahora son los tiempos del ordeno y mando, sin posibilidad ni de que te escuchen. Muchos tienen miedo a los de su propia casa", apuntaló, dejando caer injerencias de Madrid. Y terminó con una llamada al acuerdo: "Apelo a la Alcaldesa y a la portavoz del Partido Popular para que dejen claro qué rumbo quieren seguir, espero que no sea el de Floro y los suyos, que también han empezado ya a insultar. Si las partes tienen claro lo que quieren, no hay ninguna incertidumbre de cara a la gobernabilidad. Superaré esta pesadilla y todos trabajaremos por Gijón". Lo seguirá haciendo con una presidencia de Divertia que nunca perdió.

La bomba la soltó Suárez al poco de arrancar el Pleno. Supuestamente, de carácter ordinario, aunque de ordinario tuvo poco. Era la primera vez que todos los implicados de la trama coincidían en el mismo lugar. La primera en llegar fue la voxista Sara Álvarez Rouco, con gesto serio, acompañada de sus asesores y muy pendiente del teléfono. Al poco, llegó su ya excompañero, sonriente y relajado. Se sentó detrás de ella, en su sitio de siempre, pero no se cruzaron palabra. Ni una sola mirada.

Fue un Pleno en el que curiosamente no se habló de lo que todo el mundo hablaba. Principalmente, por el regate que el gobierno local hizo a la moción de urgencia presentada el día antes por el PSOE al conceder la Junta de Portavoces que solicitaban para el viernes. Aun así, los socialistas metieron cuña en varias ocasiones durante sus intervenciones. Solicitó abordarlo Carmen Eva Pérez sin éxito. Cuando saltó la noticia, todos los concejales echaron un vistazo a su teléfono móvil. "Oliver se ha desmarcado. No sé Rouco está sola en el grupo municipal de Vox. Tengo que decirlo más que nunca", ironizó el socialista José Ramón Tuero. La Alcaldesa le cortó: "No vamos a cambiar el orden del Pleno. Mi predecesora no era tan generosa cuando se hablaba de temas que no tocaban". Tino Vaquero también embistió hablando de "inestabilidad" y "crisis". Y remató su portavoz, Floro: "Hay acontecimientos que nos gustaría debatir hoy".