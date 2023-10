Álvarez Rouco, sobre Suárez: "Si no entrega su acta, estará en el grupo de los desleales"

Álvarez Rouco señaló que su partido "respeta que cualquier persona cambie de postura". Pero explicó que Suárez debería "haberse marchado sin hacer ruido". "Todos los que formamos parte de grupos con cargos electos debemos ser conscientes de que no trabajamos en nombre propio. Si renunciamos a representar a nuestro partido, debemos apartarnos", aseguró. Y añadió que, si Suárez renuncia a entregar su acta, "formará parte del grupo de los desleales y sin principios". Ante la pregunta de si consideraría al edil un tránsfuga, aseguró: "No lo digo yo, es lo que es".

La edil recordó que Suárez había estado presente en la polémica rueda de prensa sobre el FICX que detonó la expulsión de Vox del gobierno local, pero no aclaró si Suárez se había mostrado molesto con sus declaraciones. "Él entró en un partido para defender sus ideales; todo lo demás sobra. Si ahora entra a formar parte del grupo de los desleales, nadie puede confiar en él", remató.

La portavoz de Vox en la Junta carga contra el concejal: "Pedimos perdón, vino a por un sueldo"





"Pedimos disculpas a los gijoneses". Así reaccionó ayer Carolina López, portavoz parlamentaria de Vox, tras conocer la salida del partido del concejal Oliver Suárez. "No hemos sabido ver que había llegado por un puesto, por un sueldo, y no por defender los intereses de todos los gijoneses", añadió la diputada. "Esta situación estaba cocinada desde hace mucho tiempo", prosiguió, en relación a la expulsión de Vox del gobierno local ejecutada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, la semana pasada: "Moriyón ha utilizado a Vox para convertirse en Alcaldesa y para victimizarse". "Tenemos claro que las únicas víctimas que existen son los gijoneses, porque, a pesar de las promesas de Moriyón y de los pactos de Vox, van a pagar más impuestos", añadió la portavoz, que exigió también a Suárez entregar su acta: "El acta es de Vox, no de Oliver". López mostró también su apoyo a la portavoz local Sara Álvarez Rouco: "Ella sí ha demostrado que las ideas y los proyectos de Vox no se venden por un sillón".