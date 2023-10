La Calzada tendrá un complejo deportivo ampliado en vez de un nuevo pabellón

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, se abrió ayer a "debatir" sobre el intercambiador en El Humedal, al que se había mostrado contrario desde la oposición. Señaló que está a la espera de que el Principado les entregue el "documento técnico" de un proyecto que, según advirtió, "no puede ser un montón de tendejones". Por ello, puso como líneas rojas que concuerde con la estética de la zona y que no sea para autobuses de largo recorrido. También paradas de los autobuses y sin horarios fijos. "El diseño debe contar con Emtusa para dar cabida al autobús urbano, pero el recorrido debe comenzar y finalizar en la estación central de autobuses", advirtió. Asimismo, vio necesario "un compromiso firme de que la estación de Alsa siga habilitada hasta que la intermodal esté operativa para correr el riesgo de que el intercambiador pase a ser una estación temporal". Su cambio de postura se debe, esgrimió, a que "el autobús interurbano de pasajeros peligra" por la nueva ubicación de la estación intermodal en un plan de vías por el que "no vamos a dar marcha atrás porque los gijoneses no pueden esperar más". Su comparecencia fue a instancias del PSOE, cuyo concejal Tino Vaquero le afeó no tomar políticas contra la contaminación.

No habrá un nuevo pabellón para la zona oeste, pero sí una ampliación que dotará de nuevos usos del actual complejo de La Calzada y un mayor aforo al pabellón de Mata Jove. El gobierno local apuesta por "mantener dos instalaciones abiertas frente a tres" porque, según explicó ayer el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, "tiene sentido optimizar los recursos disponibles de personal y mantenimiento" para dar el mismo servicio". Las actuaciones en ambos complejos, en las que trabaja junto a la concejalía de Deportes, pretenden "paliar la carencia de instalaciones en La Calzada" y supondrían una inversión de 2,8 millones de euros frente al proyecto "poco realista" confeccionado en el anterior mandato, cuyo coste ascendía a los once millones. La ampliación, similar a la propuesta en el segundo mandato de Foro, contempla el cubrimiento y cerramiento de las dos pistas de tenis exteriores y la creación de una grada con capacidad para 183 personas en el lado norte, bajo la que se ubicarán unos vestuarios. Ese nuevo espacio, con un volumen regular y de menor altura que la existente, albergará una cancha de baloncesto, una pista polideportiva y una zona de tenis de mesa. La principal "dificultad" para poder llevar a cabo esta ampliación reside en el Plan General de Ordenación. Se precisará de un Plan Especial que permita agregar lo que hoy es el aparcamiento multimodal, ubicado en una parcela junto al complejo, y aumentar la ocupación en planta. "Este trámite se puede hacer a instancia nuestra, lo único que su tramitación se demorará un año", precisó Villoria durante el Pleno de ayer, en respuesta a una proposición de Podemos aprobada por unanimidad por la Corporación. En cuanto a la ampliación del pabellón de Mata Jove, hogar del Telecable Hockey Club, el presupuesto para 2024 incluirá una dotación para redactar el proyecto y las correspondientes obras. Un coste que ronda los 484,000 euros. En la fachada norte se generará una grada que aumentará el aforo en 156 plazas, ocupando cuatro metros de zona verde. Tendrá dos corredores en la zona este y oeste para su acceso y sus bajos servirán como almacén. La instalación de una grada telescópica permitirá ganar otros 120 asientos en la fachada sur. De esta manera, el equipamiento duplicará su aforo: de 270 a 530 espectadores. Ya en otras fases, se intervendrá en la cubierta y la fachada.