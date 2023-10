"No se puede confiar en partidos que asumen tránsfugas", reprocha el PSOE

Carmen Eva Pérez, edil socialista, instó ayer a Foro y al PP a cumplir el pacto antitransfuguismo que ambos partidos firmaron ante el temor de que la marcha de Oliver Suárez de Vox haya sido "una maniobra orquestada" desde el inicio para mantener la gobernabilidad. A su juicio, la jornada de ayer supuso la "consumación de un episodio más de una situación grave que ensombrece el funcionamiento democrático" de la corporación, y reprochó que la junta extraordinaria de portavoces, convocada para el viernes a instancias del PSOE, "se haga agotando el plazo máximo reglamentario". "Carmen (Moriyón) no tenía mayoría sin Vox, y ahora necesita, aunque sea, la mitad de Vox, lo que queda de Vox o un tránsfuga", reprochó la edil.

La socialista tildó como algo "de extrema gravedad" la oferta de Suárez de garantizar la "gobernabilidad" a Foro y al PP. "Foro, junto a la mayor parte de partidos de este país, tiene suscrito un pacto antitransfuguismo que habla no solo de la posibilidad de la existencia de un tránsfuga desde un punto de vista directo, sino también indirecto, para quien se beneficia de estas situaciones", aseguró Pérez, que añadió: "Las comisiones que interpretan este pacto ya en varias ocasiones han concluido que los alcaldes que se aprovechan de la actuación de un tránsfuga se convierten en tránsfugas". Hizo extensiva su crítica al Partido Popular. "Es otro de los firmantes y lleva tiempo queriendo ser un partido de gobierno, no solo en la ciudad ni en esta autonomía, sino también en este país. Y las convicciones democráticas son las que nos invitan a pensar quién puede ser o no un partido de gobierno. El tratamiento dulce con el transfuguismo, una conducta corrupta, no invita a pensar que quien lo asume con naturalidad sea un partido en el que se pueda confiar", aseveró. No quiso Pérez asegurar que la expulsión de Vox y la marcha de Suárez hayan sido una jugada pensada con anterioridad por Foro, pero aseguró "la sucesión de hechos llevan a ese camino".

La concejala socialista señaló también que, a su juicio, le parecería "razonable" que tras los cambios el PSOE contase con un puesto en Gijón al Norte. "Es una sociedad que está llamada a dar respuesta a un proyecto muy importante para la ciudad, así que nos parecería razonable que estuviese presente el partido mayoritario de la oposición", aseguró. "Afortunadamente, podemos predicar con el ejemplo: así se hizo cuando gobernó el PSOE".