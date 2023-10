Moriyón, al PSOE: "Lo indecente es dejar seis millones de gasto en personal"

"Voy a garantizar la estabilidad de este gobierno desde la norma y la ley. No hay nada ilegal y nada que no sea ético". Así de tajante se mostró ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, ante el nuevo tablero político municipal. Un tablero que queda con Vox fuera del gobierno local y con el concejal Oliver Suárez marchándose de la formación de Santiago Abascal, pasando a formar parte del grupo mixto y manteniendo, como hasta ahora, la presidencia de Divertia, tal y como confirmó la primera edil porque no encuentra "ningún impedimento ni legal, ni ético". Moriyón cargó contra la oposición en el Ayuntamiento, especialmente contra el PSOE, al que acusó de "realizar ataques furibundos" y de vivir en "una realidad paralela" porque "todo lo que no sea gobernar ellos es una anomalía democrática y un fraude". Para la primera edil, la decisión de Suárez no es un caso de transfugismo. "Hay un concejal que espontáneamente se desmarca de un daño irreparable que su partido quería hacerle al Festival Internacional de Cine Gijón (Ficx). ¿Eso es transfugismo? ¿Eso no ético, no es legal? Pues que lo demuestren ellos. Yo no tengo nada que demostrar", zanjó.

La Alcaldesa salió a la palestra para garantizar la estabilidad del gobierno local ahora con solo el Partido Popular como socio. Indicó que será ella la que siga ostentando las competencias en la concejalía de Festejos, pero que en el futuro recaerán en algún edil de Foro. También avanzó que el puesto de Sara Álvarez Rouco en Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el plan de vías, puesto del que también fue cesada, lo designará el PP. Recordó que Nuria Bravo entra en la Junta de Gobierno. La primera edil hizo un recorrido de los últimos acontecimientos. Afirmó que "no vio venir" la rueda de prensa sobre el FICX de Álvarez Rouco, de quien dijo que hizo gala de "un sectarismo comparable a algunas decisiones del PSOE de los últimos cuatro años". Recordó que no se sigue el mismo mecanismo para cesar a Álvarez Rouco que a Suárez, que continúa en su puesto, el día que anunció la expulsión de Vox del gobierno local. Esto lo atribuyó al "caos total" y a la "falta de diligencia en el nombramiento de los consejeros". "No hay nada detrás. Las facturas en Divertia, de hecho, las sigue firmando un concejal socialista", aseveró. Negó que todo estuviera orquestado. "Álvarez Rouco pretendió hacer un daño irreparable al Ficx. Eso no se puede perder de vista. No estaba y no le escribí el papel a Suárez cuando salió el sábado y dijo lo que dijo", añadió. "La mayoría de abrumadora de votos en las urnas me dicen que tengo que liderar el gobierno con la mayor estabilidad. No van a impedir el gobierno del cambio", añadió. Monchu García Moriyón cargó contra el PSOE de Gijón, especialmente, contra su secretario general, Monchu García, por haberla llamado "okupa". "Hace de portavoz de sus concejales. Tiene un tono bronco y agreviso. El PSOE está en una deriva de agresividad sin precedentes", valoró. "Ya nos llamaron okupas en 2011, pero ya ha pasado tiempo. No han evolucionado. Solo vale lo de ellos. Todo lo que no sea gobernar es un fraude o una anomalía democrática", añadió. "Lo que es indecente es que nos han dejado seis millones de gastos más en personal de lo que pintaba en el papel. Eso sí es indecente", prosiguió. Respecto a la estabilidad en el gobierno local fue clara. "Necesitamos más votos a favor que en contra. La izquierda suma 12 y el gobierno 13. Tengo voto de calidad. El recorrido es amplio", zanjó".