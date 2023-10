El PSOE se abre en la Junta a "contemplar" que el "solarón" sea un gran espacio verde

Nuevo giro en "el solarón". El diputado regional de Foro, Adrián Pumares, sacó ayer adelante en la Junta General del Principado una proposición no de ley para que "se contemple" un gran parque urbano en estos terrenos del plan de vías "reduciendo al mínimo posible los equipamientos públicos para la ciudad y nuevas edificaciones que contemplen el tejido urbano". La proposición salió adelante con los apoyos de Izquierda Unida y del PSOE, que introdujeron sus propias enmiendas aceptadas después por Foro "para garantizar el consenso". Esto supone otro matiz a la postura de los socialistas, que en Gijón expresaron el viernes sus recelos a que el "solarón" sea un parque como propone ahora la alcaldesa, Carmen Moriyón. Además, el apoyo de los socialistas en la Junta lo verbalizó el diputado Monchu García, también secretario general del PSOE local. Lo hizo en una tensa réplica que subió de intensidad en un comentario en redes sociales donde acusó a Foro de "haber ido sin rigor" y de haberle tenido "que enmendar entera" su idea. El Partido Popular y Podemos se abstuvieron y Vox votó en contra.

La proposición no de ley aprobada ayer en Oviedo tiene sus aristas. El texto original presentado por Foro hablaba de utilizar "todos los mecanismos" de la Junta General para que instara al Consejo de Gobierno para que los terrenos del "solaron" se "destinaran" a un gran parque urbano. La palabra "destinar" no aparece en la proposición aprobada ya que fue cambiada, a instancias de los socialistas según explicó el propio Pumares por "contemplar" que el "solarón" se destine a un gran parque urbano con las mínimas edificaciones posibles (esto lo introdujo Foro) para completar la zona verde "prevista en el proyecto de la intermodal y que conecte el parque de Moreda con el Humedal". El segundo punto habla de requerir al Ayuntamiento y el Gobierno de España a que cumpla el objetivo establecido en el primero.

"Hemos aceptado la enmienda del PSOE y de Izquierda Unida porque queremos favorecer el consenso. Hay tres administraciones implicadas (Ayuntamiento, Principado y Gobierno central) y dos de ellas las gobierna el PSOE", recordó Adrián Pumares, ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento, donde comparación junto a Carmen Moriyón para explicar lo aprobado. "No tiene sentido renunciar al consenso pero el acuerdo tiene que ir en la misma dirección", expresó. "Me gustaría que ahora el PSOE de Gijón no actuara de forma diferente a lo que está haciendo el Gobierno regional por hacer una oposición de aquella manera. Esperamos un cambio de opinión. Que el consenso sea en doble dirección", añadió el diputado forista.

Con ello se refería a la postura que han defendido los socialistas de Gijón. El pasado viernes el concejal Tino Vaquero dio una rueda de prensa donde expresaba sus dudas al parque. Habló de línea roja "infranqueable". La defensa de Pumares en la Junta vino con un recordatorio de que, en su opinión, el PSOE de Gijón, durante su anterior etapa en el gobierno local, rompió el acuerdo de 2019 por el cual se cambió la intermodal a Moreda, lo que hizo que "la estación aún no haya empezado a construirse".

Monchu García le afeó el comentario en Oviedo. "Entiendo que busca un acuerdo, pero me resulta complejo que para buscar un acuerdo lo primero que hace es buscar meter el dedo en el ojo del adversario", indicó García para después dejar él mismo su propia puya. "La verdificación de la ciudad estuvo siempre en manos de los socialistas. Foro, en ocho años, creó cero metros cuadrados de zonas verdes", respondió para después aplaudir la decisión de la alcaldesa Ana González de cambiar la ubicación de la intermodal.

Durante la comparecencia de Pumares en el Ayuntamiento estuvo Carmen Moriyón. El objetivo de la propuesta no de ley sacada ayer en la Junta tiene el objetivo de sentar unas bases para hablar de que el "solarón" sea un parque. Un tema que tendrá que tratarse ya en el próximo consejo de administración de Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el plan de vías. "De ellos hablaremos en próximo pleno de Gijón al Norte donde ya espero que se ponga encima de la mesa el dinero y el ahorro que suponen los cambios en el proyecto. Hoy –por ayer– era el día de allanar el camino. Todos los grupos admiten ya que hay que hablar de parque", sentenció Moriyón.

Réplica del PSOE

La réplica de Monchu García a la rueda de prensa llegó primero en nota de prensa casi a última hora de la noche. El secretario general del PSOE de Gijón afirmó que su formación nunca estuvo en contra de un parque. Vaquero, en aquella rueda de prensa del viernes pasado, verbalizó sus dudas por la pérdida de músculo financiero que supondría el renunciar a la construcción de viviendas. "Dicen que de momento solo hay voluntad política, pero la Alcaldesa no puede ir a Gijón al Norte con las manos vacías", afirmó en su día el socialista. Monchu García dijo en la Junta que no cree que "nadie pueda estar en contra de un parque" y añadió que lo que espera es que este nuevo cambio "no sirva para retrasar de nuevo" la intermodal.

Eso fue algo que dejó por escrito en la nota de prensa, donde remarcó que los socialistas nunca se han opuesto a que la mayor parte de los terrenos para el "solarón" se destinen a un parque. "Foro trata de provocar una división que no existe. Su PNL en la Junta fue aprobada con la abstención del PP, su socio de gobierno en el Ayuntamiento, y ha tendió que aceptar una enmienda casi a la totalidad de su proposición", aseveró. Después, en "X", se lo tomó con sorna. Dijo que la PNL que llevó Pumares a la Junta y la que se aprobó se parecían lo mismo que un huevo y una castaña. Añadió foto de estos dos alimentos. "El gobierno tránsfuga busca distraer", añadió. El PP se abstuvo no porque esté en contra del parque sino por las dudas a que prospere el plan de vías sin el dinero de la venta de los terrenos para viviendas.