La ampliación del complejo deportivo de la zona oeste crea dudas entre los equipos

Es la falta de equipamientos deportivos en la zona oeste un asunto que lleva dando "bandazos" desde hace años. Los clubes del barrio están cansados de ver encima de la mesa proyectos que, al final, no se llevan a cabo. Es lógico que el desgaste de tantos años de pelea genere recelo ante el último giro: descartar el pabellón y retomar, con alguna novedad, el antiguo proyecto de Foro para ampliar el complejo deportivo existente. Las entidades coinciden que "cualquier nuevo espacio es bienvenido", pero recelan que pueda "quedarse corto" para dar el servicio que las entidades deportivas necesitan.

Las concejalías de Infraestructuras y Deporte trabajan para una ampliación que, estiman, costará 2,4 millones en lugar de los once que supondría el pabellón presentado por el PSOE en el anterior mandato. La idea es que se creen una cancha de baloncesto, una pista polideportiva y un espacio para tenis de mesa. Asimismo, se cubrirían las dos pistas exteriores de tenis y en el se crearía una grada con capacidad para 183 personas, con vestuarios en sus bajos. "Lo que nos preocupa es que se dé el servicio que hace falta para todos. Tengo dudas. Siempre defendimos que un pabellón de once millones no tiene sentido. Sin grandes lujos, queremos algo que nos permita estar en casa", opina Marta Suárez, presidenta del Club Baloncesto L’Arbeyal.

La gran novedad de este proyecto rescatado que anteayer detalló el concejal Gilberto Villoria, es que ocupará también el aparcamiento multimodal que se encuentra en una parcela junto al complejo. Para ello, se precisará de un Plan Especial que permita agregarlo y aumentar la ocupación en planta. Será un trámite que se prolongará cerca de un año, necesario para luego proceder a licitar la redacción del proyecto y, luego, las obras. Un plan que detalló en respuesta a la proposición de Podemos para impulsar los equipamientos en la zona oeste, aprobada por unanimidad por la Corporación. "¿Y qué solución tenemos mientras tanto?", pregunta preocupada Suárez, quien explica que los 250 chavales del club y sus familias están cansados de desplazarse hasta las instalaciones de La Guía, La Arena y Gijón Sur. "En el Instituto Mata Jove podría cerrarse la pista. O acomodar una nave con canastas altas", propone.

Villoria defendió que es necesario "optimizar recursos" y "mantener dos instalaciones abiertas frente a tres". Otro de los clubes implicados es el Club Voleibol La Calzada, con más de 250 jóvenes que comparten espacio en Mata Jove con otras entidades. "No creo que la ampliación solucione el problema, porque se quedará corta. Quizás sería menos costoso crear pistas cubiertas más sencillas, pero que habiliten más espacios. La principal necesidad son espacios para entrenar", opina su presidente, Jaime Vega. A su parecer, "en Gijón hacen falta pabellones, sobre todo, porque hay algunos en condiciones muy mala como Moreda". "Siempre es una buena noticia", dice. El otro gran implicado, La Atalaya Gijón Tenis de Mesa, con equipos profesionales, tiene pendiente una reunión con el edil de Deportes, Jorge Pañeda. "Ahí conoceremos los detalles. A nosotros lo que nos importa es tener un espacio que nos evite montar y desmontar todos los días las mesas", explica su presidente, Antonio Palacio.

"Todo lo que sea sumar es bienvenido, el problema es que somos muchos deportes y que no se comparten las mismas necesidades", analiza Alejandra Argüelles, presidenta del Club Balonmano La Calzada, con 120 deportistas que juegan en La Arena y el resto, en Moreda. Hace ya años que se exiliaron fuera del barrio. "Lo que está claro es que el barrio necesita equipamientos deportivos. Es algo de lo que no disponemos. Los equipos se han quedado huérfanos", lamenta. La otra actuación que anunció el pasado miércoles Villoria fue la ampliación de las gradas del pabellón de Mata Jove. Contará con una dotación presupuestaria para 2024 de casi medio millón de euros, una inversión con la que pretenden aumenta la grada de la fachada norte en 156 plazas y ganar otros 120 en la sur gracias a una grada telescópica. El equipamiento duplicará su aforo: de 270 a 530 espectadores. "Está bien, pero es una solución a corto plazo. Entendemos que Gijón necesita un nuevo pabellón, algo intermedio entre el Palacio de los Deportes y el resto. Nos vendría bien para saber hasta dónde podemos crecer", expone el presidente del exitoso Telecable Hockey Club, José Luis Souto. También les preocupa saber "cuándo" se acometerían las obras.

"Un mini pabellón no da respuesta a las necesidades del barrio", afea el PSOE

La advertencia de la oposición es clara: "Debe dar respuesta al barrio". La postura más dura es la del PSOE, el partido que apostó por crear el pabellón en el anterior mandato. "Con el gobierno de Moriyón se retroceden décadas. Ante la carencia que existe de instalaciones deportivas en la zona oeste, rechazan construir un pabellón nuevo", afea el concejal Jacobo López. Critica, además que recuperen su proyecto de 2017 con un "mini pabellón que no resuelve nada" y "no da respuesta a las necesidades de los equipos". Y remata: "Demuestran su falta de interés por el barrio". Para Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, "antes de tomar una decisión definitiva sobre el proyecto, el gobierno debería reunirse con todos los clubes deportivos, con los centros educativos y con las asociaciones vecinales y tomar nota de las necesidades que plantean". Y señala que apoyarán el proyecto si se da respuesta a estas necesidades "con una inversión muy inferior a la prevista para la construcción de un nuevo pabellón". La visión de Vox es bien distinta. La portavoz municipal, Sara Álvarez Rouco, indica que "la propuesta de remodelación de las instalaciones actuales debería pasar por una renovación previa de los equipamientos existentes". "La idea de ampliar servicios sin garantizar el arreglo de los actuales y mejorar su mantenimiento es garantía de que no se resolverán las carencias. Otro problema será el del aparcamiento", advierte. También pregunta de "dónde se obtendrá el dinero para hacerlo" y muestra dudas sobre la ampliación de Mata Jove: "Gastar el dinero sin atender lo que se necesita es perderlo. Los parches no sirven para nada". Desde Podemos, la formación que impulsó la propuesta a favor de crear un equipamiento en la zona oeste en el Pleno, su portavoz Olaya Suárez ve "positivamente que se tenga la intención de arrancar con el proyecto cuanto antes". Eso sí, "exigimos que cubra las necesidades de los clubes del barrio. Si ellos consideran que esta opción es buena, la apoyaremos hasta el final". "Si no, habrá que buscar otras opciones entre todas las partes", advierte.