Las cigarreras vuelven para quedarse: "La Alcaldesa nos ofreció un sitio para nosotras"

Tere Rodríguez entró a trabajar en Tabacalera el 23 de abril de 1959 cuando tenía solo 18 años. Recuerda a la perfección la fecha, las primeras sensaciones en una fábrica en la que pasó prácticamente toda su vida. A sus 82 años, el pasado miércoles por la noche volvió a visitar este espacio junto a otras 18 cigarreras. "Fue una experiencia tan bonita que aún no me pasó la emoción de las rodillas, que me siguen temblando", cuenta con mucho entusiasmo para rememorar la visita que realizaron a Tabacalera, con motivo de las actividades de los Premios "Princesa de Asturias". "Estaba guapísimo, ya que Tabacalera no va a ser una fábrica, que al menos sea aprovechado en el futuro", subraya su hermana Mari Luz, trabajadora de la fábrica desde 1964, que vibró también con las propuestas de música y arte que se realizan estos días en torno a la obra del escritor japonés Haruki Murakami.

Hace casi año y medio, en mayo, las trabajadoras de Tabacalera realizaron una visita a las obras de rehabilitación para construir un gran espacio cultural. Coincidía con el vigésimo aniversario del cierre de la fábrica de tabacos. Las cigarreras se encontraron aquel día con un espacio totalmente vacío, solo con paredes y suelos de piedra. "Ese día me llevé una desilusión enorme, una pena tan grande...", destaca Mari Luz Rodríguez, que se pudo quitar esa espina de ver sin ningún tipo de vidas el espacio de trabajo en el que echó horas y horas durante décadas. "El miércoles al entrar sentí nostalgia, pero fue todo tan precioso, guapo y bien hecho, con una gran delicadeza, que me emocionó y a la vez me encantó mucho", añade a continuación. La Alcaldesa acompañó durante la visita a las 19 trabajadoras de Tabacalera. Carmen Moriyón lo hizo en un viaje entrañable. "Cuando entramos y oímos la música tan guapa que tocaban me entró tristeza, recordando y viendo que era el taller de Farias donde trabajábamos", comenta Isabel Fano, presidenta de la asociación que agrupa a las extrabajadoras. "Lo que arreglaron estaba precioso, muy guapo, nos prestó muchísimo", apunta. La experiencia no solo fue entrañable, con la música acompañando para desbloquear esos recuerdos de la fábrica. Sino que también fue productiva. "La alcaldesa nos ofreció tener un sitio para nosotras en el futuro", señala Fano. Una de las actuaciones musicales que deleitaron a los primeros visitantes del futuro espacio artístico y expositivo de Gijón –que de forma temporal adquiere ahora ese rol con motivo de los Premios "Princesa"– fue la de la asturiana Leticia Baselgas, con post-folk asturiano, y un guiño para las antiguas trabajadoras de la fábrica. "Cuando dijo eso de ‘les de Cimadevilla y les cigarreres’ sentí una emoción inmensa, que aún sigo asustada", cuenta Tere Rodríguez. "Fue un gran espectáculo, cuando llegamos a lo de arriba del jazz fue algo apasionante", añade Mari Luz Rodríguez, en alusión al concierto de "Charlie Parker Plays Bossa Nova". En 1843, se puso en marcha la la fábrica de Tabacos en lo que había sido desde 1698 el convento de las Agustinas Recoletas. Tabacalera estuvo abierta hasta el año 2002, cuando se produjo su cierre, cuando apenas había unos 250 trabajadores, cuando en los primeros años se llegó a emplear a más de 1.500 personas. Ahora Tabacalera ya mira al futuro, hacia la cultura, pero sin perder de vista su esencia e historia, que transmiten todavía las antiguas trabajadoras. "Digo y voy a seguir diciendo que ‘si volviera nacer cigarrera habría de ser’ es mi pensamiento, hasta que me muera", concluye Tere Rodríguez, una de las 19 cigarreras que volvieron esta semana a la que fue su casa durante varias décadas, gracias a las actividades de los Premios "Princesa de Asturias" en torno al escritor japonés Haruki Murakami.