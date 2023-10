Firmas por un parque "del primer mundo": Nuevo Gijón se mueve para mejorar sus zonas verdes

Más de 600 firmas en diez días. Eso han conseguido los vecinos de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña. El propósito, lograr mejoras en el parque Avelino Vidal, una vieja demanda que han decidido reimpulsar. "Queremos un parque del primer mundo, apto para todos los públicos, donde no haya que hacer cola para los columpios y donde caerse no sea un riesgo", afirma José Luis Vinagre, vecino de la zona, para el que el suelo requiere una urgente renovación por la cantidad de gravilla que hay. "Quien se cae, se abrasa", señala. En resumen, motivos de seguridad.

Un mayor aprovechamiento del espacio es otra de las peticiones generalizadas. Los usuarios frecuentes reclaman una reparación de la zona de juegos y la instalación de más espacios lúdicos. "Hay muchos bancos, parece que este parque está destinado a la tercera edad, así que pedimos que sea para todos", incide José Luis Vinagre, que lamenta el "descuido" al que se ha sometido al parque. Roberto Porras, vocal de la directiva de la asociación de vecinos "Santiago", coincide. "Hay un problema importante de mantenimiento. Cuando hay algún tipo de desperfecto, se tarda demasiado en repararlo", asevera. Un inconveniente que se acentúa en épocas de fuertes lluvias. "Se crean unas bolsas de agua que impiden usar los pocos juegos", indica. "Nos da la sensación de que lo que sobra de Gijón lo traen al barrio", reprocha Vinagre, que apunta que la cercanía de los centros educativos hace que muchos niños y adolescentes estén por el parque Avelino Vidal. Habilitar más zonas de sombra es otra de las reivindicaciones vecinales, así como la eliminación de bordillos que delimitan los espacios verdes mientras sea posible para evitar sustos ante potenciales caídas. Un carril bici atraviesa, además, el parque.

"Ojalá pongan porterías y reformen esto. Hay mucha tierra que resbala y hace daño", añade David Mosquera, de diez años. El sentir vecinal es que lo ocurrido en el parque refleja la desatención que sufre el barrio. "Es un hecho que no se le tiene en cuenta tanto. Quizás estamos entre medias de otras necesidades, pero muchas de las reivindicaciones históricas no se atienden. Esto es un ejemplo claro del abandono que hay", sentencia Roberto Porras, que explica que el proceso de recogida de firmas es un paso para "generar un espacio de encuentro con el Ayuntamiento" para que "sea receptivo con las demandas".

Para María Elena Antuña, que las firmas ya sobrepasen los seis centenares es una señal inequívoca. "Cuando tanta gente se está uniendo, es porque la situación no está bien", declara la vecina, que considera que el parque necesita un lavado de cara. "Para ser el barrio que es, solo se utiliza un parque, el de Víctor Fernández Suárez. ¿Aquí a qué vienes? ¿A mancarte?", se pregunta Laura García, que pone sobre la mesa las edificaciones que se están generando en Nuevo Gijón. Por tanto, insta a adecuar el parque para que los más pequeños gocen de un lugar entretenido y seguro para jugar. "No hay espacios públicos suficientes en un entorno que está en crecimiento", zanja Roberto Porras, para el que el parque Avelino Vidal "está bien ubicado pero no reúne las condiciones de un parque, sino las de una zona de estar".

La iniciativa vecinal no tiene visos de parar. Pese a que la asociación "Santiago" ha aportado visibilidad a la recogida de firmas, han sido los mismos residentes del barrio los que, motu propio, se han lazado a ganar apoyos de cara a que el estado del parque Avelino Vidal mejore considerablemente, un lugar en el que "en invierno hace mucho frío y en verano mucho calor". Incluso también lamentan que el cartel identificativo con el nombre del espacio está deteriorado por uno de sus lados. Un signo que ejemplifica el desazón de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, que seguirán recolectando firmas. Tras el éxito de la primera semana, confían en que el ritmo no decaiga para llamar la atención del Ayuntamiento. Para el barrio, la pelota está en el tejado del consistorio.