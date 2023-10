La izquierda fuerza un Pleno para que Moriyón dé explicaciones: "Oliver Suárez es un tránsfuga"

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, deberá dar explicaciones por su decisión de mantener como presidente de Divertia al concejal no adscrito, Oliver Suárez, tras su salida de Vox. Las fuerzas de la izquierda han forzado la convocatoria de un Pleno extraordinario, que deberá celebrarse en un plazo de quince días máximo, con un único punto del día. Y no es otro que la comparecencia de la Regidora para dar cuentas sobre cómo afronta ahora la gobernabilidad del municipio tras decidir expulsar a la formación de ultraderecha y apoyarse en Suárez para asegurarse la mayoría absoluta en la aprobación de cuestiones clave como las ordenanzas fiscales o los presupuestos. La decisión la anunciaron PSOE, IU y Podemos de forma conjunta después de la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria que, según denunciaron, no se dieron "las explicaciones pertinentes" al no acudir ni la Regidora, ni la primera teniente de Alcaldesa, Ángela Pumariega, por parte del Partido Popular. Las tres formaciones pondrán en conocimiento de la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo sobre "la operación" y pedirá a la secretaría general que emita un informe en el que concluye si el edil "es o no un tránsfuga". Su celebración está garantizada al contar con el respaldo de una cuarta parte de los votos de la Corporación, según estipula el reglamento. En principio, se celebrará la primera semana de noviembre.

En lugar de Moriyón acudió Jesús Martínez Salvador, en calidad de portavoz de Foro. "Simplemente confirmó que mantenía a Oliver Suárez como presidente de Divertia y que no era un tránsfuga. Que contaba con la total confianza de la Alcaldesa y que elegiría al gerente de la empresa municipal", criticó el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", junto a sus homónimos en IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. "¿Foro renuncia al pacto que firmó el propio Jaime Fernández-Paíno? Si es así, la Alcaldesa se convierte en una tránsfuga", sintetizó Floro. Y remató: "Creemos que es necesaria una explicación. No solo a los grupos municipales, también a la ciudadanía". Por su parte, desde Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, exigió a la Alcaldesa que "no se rehúya al debate". "Rehuyó en el último Pleno. Lleva semana y media sin dar explicaciones. Y ahora en la Junta de Portavoces aparece Jesús Martínez Salvador diciendo que "pasaba por aquí". Dijo que la reunión no era el marco para hablar sobre ello, pues el Pleno sí lo es", sentenció Suárez Llana, quien calificó lo acontecido como "una operación" que ha supuesto "un golpe institucional que quiebra la mayoría de las urnas". ""El pacto antitransfuguismo es muy claro y quien hoy comete transfuguismo firmó ese pacto en el año 2020". El debate es muy claro: si es o no un tránsfuga".

Suárez Llana también tuvo reproches para el Partido Popular. En lugar de su portavoz, la primera teniente de Alcaldesa, Ángela Pumariega, acudió Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente. "Aseguró que no tenía información sobre lo que había pasado y que se enteraba por los medios de comunicación, como nosotros. Algo que nos parece, muy grave", insistió Suárez Llana. Según asegura, Pintueles les trasladó que "se trataba de una situación incómoda, porque ellos mismos ya habían vivido una situación de transfuguismo con Alberto López-Asenjo durante el pasado mandato. Que no quería que se quebrara la voluntad de la ciudadanía y mantuviese su representación con dos concejales". Por ello, el portavoz de IU considera que esto demuestra "una diferencia entre los dos partidos del gobierno". "Esperemos que el PP aclare también su postura en el Pleno y le invitamos a cursar esa denuncia que haremos la izquierda ante la comisión del pacto antitransfuguismo". "Martínez Salvador dijo que Oliver Suárez era de la plena confianza del gobierno municipal, entendemos que de la parte de Foro, por cómo se desenvolvía en Divertia estos meses. Hemos conocido cuál ha sido la capacidad de gestión de Suárez al frente de diferentes iniciativas empresariales de ámbito privado. Concursos de acreedores, deudas... Mostramos nuestra máxima preocupación porque Divertia quede al frente una persona que tiene esta trayectoria empresarial. Ninguna de éxito. Incluso se le vaya a dar la capacidad de nombrar un gerente", denunció Suárez Llana, quien lo calificó de "preocupante".

Las críticas también fueron duras desde Podemos. Su portavoz, Olaya Suárez, acusó a la Alcaldesa de "tratar por tontos a la oposición y la ciudadanía". "Es un caso claro de transfuguismo. Es obsceno. Se jactaba de sacar a Vox y mantiene a un ultraderechista para apoyarse en él. Es una falta de ética tremenda. Suárez es una persona corrupta y su voto le vale para gobernar a Moriyón. Ella lo ampara es la máxima responsable", ahondó. "Parece que, al dejar de ser de Vox, esta persona ya no compra los ideales racistas, homófobos, racistas y negacionistas de la emergencia climática que sí firmaba cuando se presentó a las elecciones hace cinco meses. Es de una falta de ética tremenda. El transfuguismo es una forma de corrupción política. Esa falta de ética política se la tenemos que adscribir al gobierno que lo mantiene". "hoy el PP decía que solo tenía pacto con Foro y que no se sentían responsables de lo que estaba aconteciendo, pero confesaron que no se sentían cómodos con la situación. Y es normal. Les tiene que dar vergüenza". "No tienen manera a de defender esto". Suárez sacó a relucir el caso de Pedro Leal en la Junta: "Ellos se quejaban de su tránsfuga, de Pedro Leal, durante la legislatura pasada en la Junta. No sacaron del grupo parlamentario porque perdían dinero, claro. Entonces no les parecería tan grave. El gobierno municipal no puede valerse de un tránsfuga para sacar los votos adelante". A su parecer, "no tienen claro ni qué van a hacer ahora con los órganos de este Ayuntamiento. Qué va a pasar con la mayoría de las comisiones, las juntas rectoras y el resto de órganos. Porque evidentemente si Suárez mantiene su representación, evidentemente las mayorías se modifican. Y queremos explicaciones. No lo sabían responder. Llevan semanas fraguando esto, pero no tienen los planes hechos para actuar en consecuencia, están más preocupados en mantener el puesto y sacar los presupuestos que de la gobernabilidad de Xixón".