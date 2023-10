Oliver Suárez elegirá al gerente de Divertia y hará la programación sin injerencias

La turbulenta semana política que ha supuesto la expulsión de Vox del gobierno local también ha agitado los cimientos de Divertia. La piedra angular de la concejalía de Festejos, asumida temporalmente por la Alcaldía al ser descabezada tras el cese de Sara Álvarez Rouco, sí tiene una certeza: Oliver Suárez continúa siendo su presidente "con la total confianza" de la Alcaldesa. Lo confirmó Carmen Moriyón tan solo horas después de que Suárez hiciese oficial su salida de Vox al denunciar "purgas" y "tiempos de ordeno y mando". De hecho, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, nunca fue cesado. Y tomará importantes decisiones como la elección del gerente y la confección de la programación, sin injerencias desde Foro.

Para Vox y la oposición se trata de un movimiento "orquestado" y "tránsfuga" que garantiza la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, da continuidad al trabajo que durante los primeros tres meses de mandato había realizado el propio Suárez. Con la incógnita despejada, a falta de saber qué forista asumirá Festejos, las prioridades en la agenda del concejal no adscrito están claras. Lo más inmediato, convocar el primer consejo de administración del mandato. Ello supondrá que se realice el correspondiente trasvase de poderes, una mera formalidad que hará que la firma de Suárez ya aparezca en la firma de los contratos en lugar de su antecesor, el socialista Manuel Vallina. A pesar de que en los documentos no apareciese el nombre del nuevo presidente, eso no significa que no ejerciera como tal.

Desde Divertia, han trasladado al equipo de gobierno buenas referencias sobre Suárez, del que destacan "su buen criterio y profesionalidad". Cuenta con "la plena confianza" de la Alcaldesa, sobre todo, gracias a su desplante sobre el radical giro que su antiguo partido, Vox, pretendía implantar en el Festival Internacional de Cine de Xixón. Su oposición a través de un primer comunicado, en el que también incidía en la libertad de participar en las tradiciones sin discriminación alguna, fue lo que fragmentó a su formación hasta que la cuerda se rompió con su compañera, Sara Álvarez Rouco, quien solicitó que devolviese el acta del partido por su "deslealtad".

La confianza es tal que será el propio Suárez, sin imposiciones desde Foro, el que decida quién ocupa la gerencia de Divertia. Es positivo conocer bien la casa. Un puesto que urge cubrir y cuyas funciones fueron asumidas por el propio Suárez y su excompañera, Álvarez Rouco, durante los primeros tres meses de mandato. Uno de los retos principales, sin duda, es hacer frente al "agujero económico", según denunció el propio presidente, de las cuentas de la empresa municipal por "la falta de control de la anterior dirección". Las pérdidas del ejercicio llegan a las seis cifras, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA, por las dos prórrogas presupuestarias y otras cuestiones como el encarecimiento de cachés, la electricidad o el personal.

Ya de cara a la programación, lo que más "urge" es la agenda para la Navidad, además del primer semestre para el Teatro Jovellanos. Habrá importantes novedades, sin tocar lógicamente lo que funciona. Junto con Cristina Jareño, la jefa de Programación, se abordó nuevos diseños para las carrozas. La idea es que estas fechas recuperen el carácter "entrañable" en el marco de lo que no deja de ser una celebración con tintes religiosos. En cuanto al FICX, a la vuelta de la esquina y con la programación cerrada antes de su llegada, se mantendrá su esencia, apostando por el cine independiente. Completamente descartado cualquier atisbo de lo planteado por Álvarez Rouco, el detonante de la ruptura total de Foro y Vox. Incluso recientemente Suárez aseguró que "no hay ningún interés en que Alejandro Díaz Castaño no continúe siendo el director a día de hoy".

No son temas menores los que tendrá el concejal no adscrito entre manos. Algunos, de hecho, fueron punta de lanza de la campaña electoral, tanto de Foro como del PP. Por ejemplo, los toros en El Bibio. Tendrá que trabajar en los pliegos de la nueva licitación para la Feria de Begoña. Con algunos aspectos importantes como su duración. La fórmula de la colaboración público-privada es de su agrado. Por ejemplo, para que vuelva la oferta cultural a la plaza, otro de los deseos del bipartito, de una forma sostenida en el tiempo. Según el borrador, el proyecto piloto se ejecutará entre el 15 de abril y el 15 de julio con algunas propuestas como conciertos, obras de teatro, exposiciones o "show cooking". Ya más en el horizonte, sin olvidar el Antroxu, tendrá el reto de abordar la ampliación de la Semana Grande a dos fines de Semana, con la posibilidad encima de la mesa de novedades como la introducción de casetas, un modelo mixto de conciertos gratuitos y de pago o unos Fuegos más vistosos.