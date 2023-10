Los dos aspirantes a presidir el Club de Tenis presentan los avales de socios

La carrera por la presidencia del Real Club de Tenis de Gijón superó ayer el primer hito. Tanto Florentino (Tito) Cueto-Felgueroso, presidente durante los últimos cuatro años, como el aspirante Alejandro García Cueto-Felgueroso, presentaron a las 13.59 horas sus avales para optar a convertirse a todos los efectos en candidatos. Un cambio producido durante la semana pasada en el cómputo de los avales conjuntos, es decir, en aquellos socios que han decidido apoyar a las dos, ha marcado el proceso de recogida. El hecho de que los socios tuvieran que decantarse por uno u otro candidato hace que tanto el hasta ahora presidente como el aspirante apelen a la "prudencia". La comisión electoral validará los avales en los próximos días y proclamará las candidaturas el próximo martes día 17. Si bien, tampoco se descarta que la decisión se comunique antes. Será a partir de entonces cuando los dos se lancen a conseguir el voto de los socios de cara a unas elecciones que, si todo va según lo previsto, se celebrarán el 26 de octubre.

No parece que vaya a haber sorpresas. Lo más probable es que tanto Florentino Cueto-Felgueroso como Alejandro García Cueto-Felgueroso hayan conseguido sumar el respaldo necesario para ser candidatos. Necesitaban el apoyo de un mínimo del diez por ciento de los socios. Un cambio en la forma de contar los avales conjuntos ha marcado el proceso de recogida de apoyos en la entidad afincada en Somió. Según las fuentes consultadas, aunque en un principio se estimó que aquellos socios que prestaran su apoyo a los postulados iban a ser tenidos en cuenta, una circular el pasado lunes informaba de un cambio de parecer en este organismo. Este cambio especificaba que los avales conjuntos no serían tenidos en cuenta salvo que los socios en esta situación especificaran en las oficinas de club por qué precandidato optan dejando sin efecto los que no lo hagan. Es decir, los avales pueden ser para uno de los dos. O para ninguno.

El calendario electoral del club fija que la comisión proclamará las candidaturas el martes. Tampoco es completamente descartable que se acelere este plazo y que se informe tanto a uno como a otro equipo de la decisión un poco antes. Esta opción está, de hecho, encima de la mesa. Lo que tanto Florentino Cueto Felgueroso como Alejandro García Cueto Felgueroso manifestaron ayer es que, hasta que no sea oficial su candidatura, prefieren mantenerse cautos. "Ahora mismo yo soy un socio más", expresaba Tito Cueto-Felgueroso. "Quiero ser escrupuloso con los pasos establecidos. No por falta de confianza, sino porque quiero pisar sobre firme", afirmó, por su parte, Alejandro García Cueto Felgueroso, que decidió hace unas semanas lanzar su candidatura, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Ninguno de los dos dio pistas de su programa. Sí que el segundo manifestó que en el proceso de la recogida de avales ya han aprovechado para conocer el parecer de los socios e ir modelando sus propuestas. "Cuando nos digan si somos o no candidatos lo haremos públicos", añadió.

A la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas, todo hace indicar que habrá pugna por llegar a la presidencia del Real Club de Tenis. Esta situación es la tónica general en los clubes sociodeportivos de la ciudad en las últimas citas con las urnas. Tan solo hubo aspirante único en el Club Hípico Astur, con el cambio de Mario Vigil por Jesús Kocina, y en el Club de Regatas, con el de José María Landa Riera por Alfredo Alegría. En el resto de entidades, hubo carrera electoral entre dos candidatos por liderar estas entidades. Florentino Cueto-Felgueroso llegó a la presidencia hace cuatro años tras superar a Juan Peón Tamargo.

Tito Cueto-Felgueroso se impuso en octubre de 2019 con holgura. Ganó la presidencia con el 82 por ciento de los votos: 644 apoyos por los 785 de su oponente. Votaron en total 1.889 socios. Cueto-Felgueroso sucedió así en el cargo a Marcos Antuña, que tan solo estuvo como máximo responsable de la entidad de Somió ocho meses. Dimitió por "cuestiones personales". Antuña, a su vez, relevó en el cargo al histórico Félix Fernández, que había sido presidente durante dos décadas. Durante la época de Antuña, se finalizó con la compra de la finca del Cañaveral, un terreno donde ahora, de la mano de Tito Cueto-Felgueroso se ha procedido a la construcción de nuevas pistas de tierra batida. A lo largo de su etapa como presidente, además de tener que gestionar la pandemia, se celebró el 60.º aniversario del club y se completó la entrada en la delegación asturiana de Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (Acedyr), liderada por los seis clubes sociodeportivos de la ciudad.

Por su parte, Alejandro García Cueto-Felgueroso lleva siendo socio del Club de Tenis de Gijón desde la infancia. Es abogado, conocido por haber llevado alguno de los casos penales más mediáticos de los últimos años. No es su primera experiencia en un proceso electoral, aunque sí la primera encabezando una candidatura. Formó parte de la lista del abogado José Joaquín García, su padre, para tratar de llegar a la presidencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón, ahora encabezado por Benigno Villarejo. En los próximos días, tanto el joven letrado como Florentino Cueto-Felgueroso esperan revelar su programa electoral con el que aspiran a liderar una de las entidades deportivas con más raigambre en la ciudad. El nombre de quien dirigirá la entidad se conocerá a finales de mes. La palabra ya la tienen los socios.