Dizy Suárez pone el dedo en la llaga: una población envejecida y éxodo joven

Tras quince años fuera, Eduardo Dizy Suárez, analista financiero en Amazon, percibe desde Bratislava (Eslovaquia) que, "por desgracia, casi nadie conoce Asturias. Para el extranjero común, España es Madrid, Barcelona, la costa mediterránea, donde veranean, y poco más. Además, en los tres países donde he vivido, he visto que el desconocimiento es similar; tiendo a pensar que la culpa es nuestra y que lo primero que debemos hacer los asturianos, tanto los que siguen dentro como los exportados, es promocionar todo lo que podemos ofrecer a turistas y profesionales para que se interesen en nuestra región: gastronomía, paisajes, cultura, historia, infraestructuras, empresas, servicios...".

En general, veo esto "como un problema extensible al resto de España, muy por detrás en marketing respecto a países como Francia o Italia. Por ejemplo, no puede ser que en muchas partes de Europa apenas se encuentre aceite de oliva español siendo los primeros productores del mundo y, cuando se encuentra, carezca del prestigio, y por tanto del precio, del italiano".

Como la mayoría de los niños que crecieron en la Asturias de los 90, recuerda su infancia como "una época agradable y normal, sin mayores preocupaciones. Lo que más me viene a la memoria son las tardes, interminables, jugando al fútbol en el parque de Begoña de Gijón o las comilonas en uno de los muchos merenderos de los que disfrutamos en Asturias. El olor del Cantábrico, cada vez que vuelvo a Gijón, es la manera definitiva que tengo de saber que estoy en casa otra vez".

Con 17 años "marché a estudiar la carrera de Económicas a Essex, Inglaterra, aunque antes ya había estado algunos veranos en Reino Unido, Irlanda y Alemania, aprendiendo inglés y alemán, y desde entonces no he vuelto a vivir ni en Asturias ni en el resto de España, lo que me obligó a familiarizarme en alquileres e inversiones inmobiliarias. Al principio, siendo tan joven, uno se deja impresionar por diferencias baladíes como los horarios y la comida, pero lo que de verdad me sorprendió, al cabo de pocos años estudiando fuera, fue el buen nivel de los asturianos, y españoles en general, comparado con los demás estudiantes con los que compartí carrera y máster. Esto contrastaba con la idea, equivocada, que yo tenía de que en España la educación no era buena y que, como tantas otras cosas, lo extramuros era mejor".

Después, "y ya en el mundo de la empresa, pude confirmar que, en cuanto a preparación académica y profesional, los españoles que trabajamos fuera tenemos, en general, muy poco que envidiar a nuestros vecinos europeos. También hay que valorar que las universidades británicas –públicas todas menos tres– y las alemanas pretenden a los mejores estudiantes independientemente de su origen o nacionalidad. Por desgracia, desde el brexit, la mayoría de universidades británicas cobra a los estudiantes europeos una matrícula mucho más elevada".

Asturias tiene "enormes retos a nivel demográfico y económico. Es una de las regiones más envejecidas de Europa y no parece que eso vaya a cambiar en el corto ni medio plazo. Por ejemplo, en Eslovaquia, las futuras madres reciben, durante el embarazo y hasta tres años después del nacimiento, una ayuda universal de varios centenares de euros. No ayuda, además, que económicamente Asturias sea una de las regiones en mayor declive de España, lo que promueve el éxodo joven que a su vez favorece el envejecimiento... difícil salir del ocaso".

Cuando te vas fuera, más allá de un currículum, "la gente no sabe nada de ti; es imprescindible estar siempre preparado para exponer, de modo óptimo, nuestras habilidades y aptitudes, además de los conocimientos técnicos y académicos. Darme cuenta de esto me proporcionó alguna cura de humildad, que no viene nada mal cuando se tienen veintipocos años. En mi actual empresa, Amazon, para ascender de nivel se requieren los informes favorables de la jefatura del equipo propio y de, al menos, cuatro equipos externos, hasta de otros países, con los que se tenga relación, y una presentación razonada. Bueno, aporta objetividad".

Analicemos: "Asturias es una de las comunidades con menor inversión extranjera de España, el 0,3% de media en el periodo 2018-22, con el 2,1% de la población. Por eso me parece interesante fijarse tanto en el ejemplo irlandés, sobre todo de la última década, como en varios países europeos exsoviéticos, especialmente los comparables a Asturias en población, como Estonia. Dos aspectos clave comparten estos países: un sistema tributario de los más competitivos de la OCDE, al menos para las empresas, y una economía de mercado centrada en sectores de alto valor añadido".

En este sentido, "Asturias puede aprovechar que empresas como Amazon se hayan fijado en la región para intentar atraer otras multinacionales tecnológicas, puesto que Asturias cuenta con una mano de obra de las más expertas en alta tecnología de España y doce centros de I+D+i. El premio Nobel de Economía de 2010, Christopher A. Pissarides, titulado por Essex, nos dio la charla de graduación sobre el mismo, análisis de mercados con fricciones de búsqueda: La teoría de la búsqueda. Sus conclusiones, en Asturias, harían temblar el misterio. Recomendable buscar en internet".

Hablemos de referentes: "Además de la educación que me dieron mis padres, siempre me resultó natural fijarme en los pasos que daba mi hermano Julián, cuatro años mayor y con una trayectoria fuera de Asturias tanto académica como profesional en la que me pude fijar y guiar. Después de trece años fuera, renunciando a salario, vive y trabaja en Asturias; quizá también me pueda inspirar en él para volver".

Eslovaquia es un país pequeño, "sin grandes ciudades, pero con una historia interesante y con una naturaleza, especialmente al norte, bastante salvaje y bonita, a veces parecida a la asturiana (zonas de los montes Tatras podrían ser los Picos de Europa). Me gusta la gente, educada y tranquila, partes de su historia, sus horarios amables con el sueño, e incluso, raro, su gastronomía".

Sin embargo, "lo que más valoro es su gestión económica desde el colapso de la URSS. En los años 90 Eslovaquia tenía un PIB per cápita de unos 4.000 dólares (en España se rondaban los 15.000), y en este 2023 se prevén unos 23.500 (en España unos 31.200), lo que significa, grosso modo macroeconómico, que en los últimos treinta años Eslovaquia ha sextuplicado su productividad, mientras que España la ha doblado. También cabe destacar el desempleo, que actualmente es de un 6%, la mitad que el español".

Además de la inestimable ayuda de los fondos europeos, "han conseguido estos avances gracias a políticas impositivas bastante acertadas, costes laborales relativamente bajos pero, a la vez, con mano de obra cualificada, y una situación geográfica privilegiada en el centro de Europa, amén de una seguridad jurídica que se nota hasta en los alquileres".

Con esto "han logrado atraer un número importante de multinacionales, sobre todo a su capital, Bratislava, donde el desempleo es nulo y las oportunidades amplias en diversos sectores profesionales".

Siguen teniendo problemas de corrupción, "o los airean, y, como Asturias, exportación de talento joven, que todavía prefiere irse a otras zonas de Europa con mayores salarios. Además, hay grandes diferencias entre regiones, siendo Bratislava y alrededores considerablemente más rica que el resto del país".