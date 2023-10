La consejera de Educación, Lydia Espina, subrayó ayer que el Principado "tiene la mano tendida" al Ayuntamiento en lo referente al proyecto de reforma del colegio Rey Pelayo, que suscitó el pasado mes un choque entre el Consistorio y el Gobierno regional. No obstante, remarcó que el Ayuntamiento "es el propietario del inmueble y ha participado en las subvenciones europeas". No avanzó plazos. "Necesitamos tener el proyecto y ver su envergadura. Lo agilizaremos todo lo que podamos, pero es atrevido dar plazos", sostuvo.

"El colegio es de titularidad municipal y no hemos podido hacer nada no por inacción, sino porque son ellos quienes pueden solicitar las ayudas", aseguró Espina, que recalcó que el Gobierno autonómico brindará el "soporte técnico" necesario. "Todos queremos que el proyecto salga adelante para tener el colegio lo antes posible. Si no lo hicieran, se perdería esa subvención", incidió Espina, que declaró que habló con la alcaldesa, Carmen Moriyón, días atrás, aunque no sobre la reforma del Rey Pelayo, centro que sufrió un derrumbe en una de sus clases el pasado mes de enero. Espina instó a trabajar "de forma coordinada por el bien de la educación y del alumnado".