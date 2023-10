Emulsa retira 84.000 deposiciones de perros al año, con un coste de 360.000 euros

"Estamos pendientes de un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para concretar cuáles son las obligaciones determinadas que va a tener la administración municipal". Son palabras de Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en alusión a la reciente Ley de Bienestar Animal, a la que calificó como "bastante genérica". "Primero debe haber un reglamento de desarrollo y nosotros tenemos que adaptarla a la ordenanza municipal de tenencia de animales", declaró. Al hilo de la normativa, el edil lamentó que los operarios de Emulsa tengan que retirar anualmente 84.000 deposiciones caninas en el espacio público, una media diaria de 230, "aunque la ordenanza municipal deja clara la obligación de recogerlos". Y cifró en 360.000 euros el coste anual para las arcas municipales de esta situación. "No son aceptables esas cifras ni la incidencia social que tiene", sostuvo. Sobre los perros, casi 40.000 censados, señaló que generan anualmente unas 20.000 toneladas de excrementos y residuos.

El edil resaltó que las cuestiones relativas a la Ley de Bienestar Animal afectan "de manera transversal" al Ayuntamiento". En ese sentido, aseguró que la concejalía de Atención a la Ciudadanía "tendrá que determinar el acceso de animales a sus instalaciones". También trasladó a la concejalía de Movilidad la forma de proceder en los autobuses de Emtusa, que mantendrá las actuales condiciones de acceso a los perros que se establecen en su reglamento. Además de perros guía o lazarillos, pueden subir al autobús animales de pequeño tamaño dentro de un receptáculo cerrado. Emtusa considera que estas medidas no infringe lo estipulado en la nueva Ley de Bienestar Animal, que habla de facilitar el acceso de animales de compañía al transporte público "salvo que constituyan un riesgo para las personas, otros animales o las cosas". "Tenemos que hablarlo el conjunto del gobierno", manifestó Pintueles.

En estas semanas iniciales con la nueva Ley, el consistorio ha impulsado una campaña informativa para hacer llegar a la ciudadanía las variaciones que conlleva. "Está siendo una actividad meramente informativa, no se está sancionando, como se suele hacer cuando hay cambios de normativa", explicó el concejal de Medio Ambiente.

Refuerzo en las sanciones

"Queremos abordar en colaboración con los agentes de la Policía Local, sancionando implacablemente las actitudes incívicas", aseveró Rodrigo Pintueles sobre quienes no recogen los excrementos de sus mascotas. "Las sanciones están previstas en la ordenanza, pero se impone un número reducido. Tenemos determinados cuáles son los puntos donde se producen mayoritariamente esos incumplimientos y facilitaremos a la Policía Local la información para que haga actuaciones específicas", remató. "El compromiso cívico con la limpieza incrementa cada año, pero no podemos bajar la guardia", apuntó Pintueles, que remarcó que "la mayoría de los dueños de perros cumple con sus obligaciones", si bien "la minoría que no lo hace está generando una problemática de gran impacto social, medioambiental y económico". "Gijón es un municipio donde las mascotas son parte fundamental de nuestra convivencia ciudadana en las calles, plazas, parques, zonas verdes y playas", finalizó Rodrigo Pintueles.

Espacio Mascotas contará con ocho compañías de seguros y 16 protectoras de animales

El recinto ferial Luis Adaro albergará hoy y mañana la octava edición de Espacio Mascotas, una "referencia nacional" en el sector de los animales de compañía, aseguró ayer Álvaro Alonso, secretario de la Cámara de Comercio. Más de 40 expositores participarán en la cita, que el pasado año atrajo a 11.500 personas. "Se atiende a la alimentación canina, la limpieza o el autolavado de los animales", explicó Alonso. "Los seguros cobran una especial relevancia por la nueva Ley de Bienestar Animal", añadió. Por ello, habrá ocho compañías aseguradoras que informarán a los visitantes sobre las distintas opciones en la materia. Serán 16 las protectoras de animales participantes, "casi al 50 % de perros y gatos", matizó Alonso, con pases de adopción a las 12.00 y a las 18.00 horas.

Por vez primera, se celebrarán pruebas puntuables para el campeonato de España de "Agility", organizado por la Federación Española de Agilidad y Educación Canina. Espacio Mascotas ofrecerá un concurso nacional canino, el "Top Show Bully" (lo recaudado se donará a la asociación Galbán), una exposición internacional felina con jueces de Alemania y Polonia... También habrá "quedadas perrunas", concursos populares, charlas, talleres y exhibiciones. El Ayuntamiento dispondrá de un stand con una campaña de prevención de residuos de animales, bajo el nombre "Está en tu mano que no esté en tu pie". Quienes visiten el puesto municipal recibirán botellas diseñadas para diluir los orines. El certamen se desarrollará hoy de 11.00 a 20.00 horas y mañana, de 10.00 a 20.00 horas. La entrada costará 2,50 euros, siendo gratuita para los menores de 12 años.