Una inspiración a toda velocidad

El colegio Pumarín contó ayer con una invitada de lujo en el marco de sus jornadas de inclusión enfocadas al deporte: la gallega Xiana Pungín, de 15 años, atleta paralímpica que sufre un déficit visual. Compite en salto de longitud y en carreras de velocidad. El alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria escuchó las experiencias de Pungín, que deseaba transmitir un mensaje claro. "En el deporte, la discapacidad no importa", afirmó la joven, campeona de España en categorías inferiores y subcampeona en un Europeo. Al final del acto, mostró sus medallas a los estudiantes.

"Es un ejemplo de superación, ganas y tesón. Me hacía mucha ilusión que viniese", ensalzó Alberto Ferrao, director del colegio Pumarín, que reivindicó que las jornadas del centro buscan "sensibilizar y normalizar que todos somos iguales". "El alumnado ve a referentes que les cuentan aspectos básicos de la vida", comentó. Pungín les contó a los alumnos sus comienzos en el atletismo, sus aspiraciones, los sacrificios que realiza para rendir al máximo nivel, los beneficios del deporte y cómo lo compagina con los estudios, etcétera. "Cuando estoy en una carrera, las calles se me mueven o incluso no veo cuando voy corriendo las gradas o la meta", explicó la joven, que animó a los niños a "disfrutar", sin tener en cuenta si alguien tiene una discapacidad

"Te voy a seguir de cerca", le trasladó Lydia Espina, consejera de Educación, a la deportista, de la que destacó su capacidad para "librar barreras". El problema visual de Xiana Pungín, que ha competido internacionalmente Finlandia e Italia, no le impide mirar al futuro con determinación. Su objetivo, los Juegos Paralímpicos. "Nunca tiraré la toalla", proclamó ella misma.