La izquierda fuerza a dar explicaciones a Moriyón por el "tránsfuga" Oliver Suárez

Nuevo movimiento de la izquierda en su intento por pedir explicaciones a la alcaldesa, Carmen Moriyón, por lo que considera un claro ejemplo de "transfuguismo". La Regidora deberá dar explicaciones por mantener como presidente de Divertia al concejal no adscrito, Oliver Suárez, tras su salida de Vox. Lo hará en un Pleno extraordinario forzado por PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Se celebrará a principios de noviembre con un único punto del día: cómo queda afectada la gobernabilidad del municipio tras la expulsión de Vox. Preocupa desde la bancada de izquierda que ahora Suárez sea clave para la aprobación de cuestiones como las ordenanzas fiscales o los presupuestos. También cómo afecta el nuevo escenario a la confección de los consejos de administración y juntas rectoras de empresas y organismo municipales.

La decisión la anunciaron el PSOE, IU y Podemos de forma conjunta después de la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria en la que, según denunciaron, no se dieron "las explicaciones pertinentes" al no acudir ni la Alcaldesa, ni la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, por parte del Partido Popular. Las tres formaciones pondrán en conocimiento de la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo sobre "la operación" y pedirán a la secretaría general que emita un informe en el que concluya si el edil "es o no un tránsfuga". En lugar de Moriyón, acudió Jesús Martínez Salvador, en calidad de portavoz de Foro. "Simplemente confirmó que mantenía a Oliver Suárez como presidente de Divertia y que no era un tránsfuga. Que contaba con la total confianza de la Alcaldesa y que elegiría al gerente de la empresa municipal", criticó el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", junto a sus homónimos en IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente. "¿Foro renuncia al pacto antitransfuguismo que firmó el propio Jaime Fernández-Paíno, jefe de gabinete de la Alcaldía? Si es así, la Alcaldesa se convierte en una tránsfuga", sintetizó Floro.

Por su parte, desde Izquierda Unida, Javier Suárez Llana habló de "un golpe institucional que quiebra la mayoría de las urnas". También tuvo reproches para el Partido Popular. Según detalló, Rodrigo Pintueles, que acudió en representación del PP, les trasladó que "se trataba de una situación incómoda, porque ellos mismos ya lo habían vivido con Alberto López-Asenjo durante el pasado mandato". "Dijo que no quería que se quebrara la voluntad de la ciudadanía y Vox mantuviese su representación con dos concejales", detalló. Para el portavoz de IU, esto demuestra "una diferencia entre los dos partidos del gobierno". "Hemos conocido cuál ha sido la capacidad de gestión de Suárez al frente de diferentes iniciativas empresariales de ámbito privado. Concursos de acreedores, deudas... Mostramos nuestra máxima preocupación porque Divertia quede al frente una persona que tiene esta trayectoria empresarial. Ninguna de éxito", criticó.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, acusó a la Alcaldesa de "tratar por tontos a la oposición y la ciudadanía". "Es un caso claro de transfuguismo. Es obsceno. Se jactaba de sacar a Vox y mantiene a un ultraderechista para apoyarse en él. El transfuguismo es una forma de corrupción política. Moriyón lo ampara y es la máxima responsable", ahondó recordando el caso de Pedro Leal en la Junta. "Parece que, al dejar de ser de Vox, esta persona ya no compra los ideales racistas, homófobos, racistas y negacionistas de la emergencia climática que sí firmaba cuando se presentó a las elecciones hace cinco meses", afeó.