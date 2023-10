La salida de Oliver Suárez de Vox obliga a reorganizar los organismos municipales

Tendrá réplicas el terremoto político que ha supuesto la expulsión del gobierno local de Vox, cuyo grupo municipal se ha visto mermado, de dos concejales a uno, a raíz de la polémica salida de Oliver Suárez, que se mantiene en la presidencia de Divertia en calidad de no adscrito. Con la nueva composición plenaria, entiende la parte forista del gobierno local que ahora la presencia de la formación de Santiago Abascal está "sobredimensionada" en las diferentes empresas y organismos municipales. Y, para "ajustar la representatividad lo máximo posible", al tablero político municipal actual, hace falta una importante reorganización en el Ayuntamiento. Un trámite que llevará semanas, pero que no supondrá frenazo alguno en la celebración de las juntas rectoras y consejos de administración.

De esta manera, se verán modificados los acuerdos del pleno de organización que se celebró el pasado 11 de julio. Será un expediente complejo porque afecta a las dotaciones a los grupos municipales y su personal, comisiones, consejos de administración, juntas rectoras y entidades con participación municipal. El reto es conseguir un ajuste acorde a la realidad en las sesiones plenarias, que permita la gobernabilidad también en empresas y organismos municipales. El resultado final deberá someterse a votación en el Pleno.

¿Y en qué se va a traducir esto principalmente? En que Vox perderá fuerza. A las comisiones siempre acudirá en su representación la portavoz, Sara Álvarez Rouco. En el caso de Divertia, no puede al ser incompatible con su actividad en la Junta del Principado. Algo que generó un fuerte choque entra la voxista y el forista Jesús Martínez Salvador. Actualmente, cuenta con dos consejeros y, en principio, su representación se verá mermada. La formación de Santiago Abascal tiene pensado designar a principios de la semana que viene sus dos representantes, lo que desbloquearía la celebración del primer consejo de administración. Algo clave para formalizar el trasvase de poderes a favor de Oliver Suárez y el nombramiento del nuevo gerente. Precisamente, uno de los dos huecos que Vox llenará surge de la revocación del propio Suárez como consejero. Defienden desde la formación que eso impide al concejal no adscrito ejercer como presidente. No obstante, el documento de designación de miembros del consejo de administración de Divertia, a fecha siete de julio, señala que la Alcaldesa podrá delegar la presidencia "en un concejal". Un requisito que sí cumple Suárez.

Vox, por ahora, tiene plena representación en empresas y organismos municipales. Algo que cambiará. Cuenta con un voto en los consejos de la EMA, Emtusa, Emulsa, Gijón Impulsa, Emvisa, la Empresa Mixta de Tráfico y la Sociedad Mixta de Transportes. También en la Fundación Municipal de Cultura, Fundación de Servicios Sociales y Patronato Deportivo Municipal. Ya no en Gijón al Norte, sociedad en la que entrará Ángela Pumariega en lugar de Álvarez Rouco.

El presidente de Divertia, en calidad de concejal de Vox, asistía a las comisiones Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente; Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana y de sugerencias y reclamaciones. Ahora como no adscrito, figurará como titular en aquellas más cercanas a sus competencias en la sociedad pública. Lo que sí está descartado es que Suárez pase a formar parte de la junta de gobierno o asuma la concejalía de Festejos. Sobre todo, porque lo impide la ley de Bases de Régimen Local, que advierte que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

El reglamento municipal también especifica que los miembros no adscritos "actuarán sin beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos municipales" y que en las "sesiones plenarias se sentarán separados del grupo municipal de procedencia". Es el tercer concejal no adscrito en la historia de la democracia en Gijón. Al caso de Alberto López–Asenjo del pasado mandato, hay que sumar el de Jesús Roces, en 1989. Ambos pertenecían al PP.