El "me voy" que lo cambió todo: así se desató la tormenta política en Gijón

"Sé que ellos no quieren echarme. Quieren que me vaya yo. Pues me voy". A Oliver Suárez, el gran protagonista de la última semana en la trama política municipal, solo le hicieron falta tres frases para poner patas arriba la sesión del Pleno ordinario de octubre que tuvo lugar el miércoles. No necesitó hacerlo ni a viva voz, bastó un comunicado en el que denunciaba "purgas" en "tiempos de ordeno y mando". Su salida de Vox y conversión en concejal no adscrito, no exenta de polémica y cruces de acusaciones por "traición", han cambiado las reglas de juego para la gobernabilidad de la ciudad. Y lo hacen dejando a la alcaldesa, Carmen Moriyón, el camino aún más despejado que cuando la formación de Santiago Abascal formaba parte del gobierno.

Son una serie de acontecimientos "orquestados" para Vox y la izquierda, que entienden que el gobierno local buscaba desprenderse de la sombra de su socio minoritario para ganar enteros y, de paso, evitar polémicas como la del FICX, la que hizo saltar todo por los aires, o la censura de espectáculos en asturiano a favor de la oficialidad. Es un escenario inédito, con la acusación de "transfuguismo" por parte de la oposición como telón de fondo. Nunca antes un gobierno gijonés se había fragmentado. Y menos aún para quedarse en minoría, a pesar de que el as en la manga haya sido mantener a Suárez al frente de Divertia. Todo apunta a que será la muleta de Moriyón, quien ha reiterado su "plena confianza" en el edil para confeccionar la programación y elegir el gerente. Eso sí, esta historia aún está lejos de cerrarse. La presidencia en Divertia traerá cola, sobre todo, en un cercano Pleno extraordinario forzado por la izquierda para exigir explicaciones por la continuidad de Suárez. No escasearán los reproches. Al mismo tiempo, las tres formaciones (PSOE, IU y Podemos) han puesto en conocimiento de la comisión nacional de seguimiento del pacto antitransfuguismo "la operación" y pedirán a la secretaría general del Ayuntamiento que emita un informe en el que concluya si el edil "es o no un tránsfuga". Tampoco escatimaron Foro y el PSOE en el intercambio de reproches. Moriyón ve en los socialistas en "una deriva agresiva sin precedentes". Y Monchu García, el líder de la Casa del Pueblo dijo que "no puede pasar por heroína quien ensució esta institución". En lo que ahora se sumerge el equipo de gobierno es en la importante reordenación de los organismos municipales "para ajustarlos lo máximo posible a la representatividad actual". Al menos, desde Foro entienden que la reducción de Vox a una sola edil, su portavoz Sara Álvarez Rouco, debe verse reflejado en las empresas y organismos municipales. Sobre todo, porque el gobierno pasa a ser cosa de dos, Foro y PP, aunque en el Pleno el equipo de gobierno se haya quedado en minoría y tenga que usar al edil no adscrito de muleta. Por lo que se ha echado más leña al fuego ha sido, cómo no, es por el consejo de administración de Divertia. Una cuestión que ha supuesto dos broncas celebraciones de la junta de portavoces, con airadas discusiones entre el forista Jesús Martínez Salvador y la voxista Sara Álvarez Rouco. Principalmente, por la tardanza de Vox para formalizar a sus representantes en el consejo de adminiestración de la sociedad pública, cuya primera celebración permanece bloqueada a raíz de esta cuestión. El puesto resultaba incompatible para Rouco por su calidad de diputada en la Junta del Principado. La otra discrepancia también tiene que ver con Divertia. Vox defiende que Suárez no puede seguir en calidad de presidente al haber presentado la formación su revocación como consejero porque, consideran, "es requisito indispensable según los estatutos de Divertia". Un postulado que desmienten desde la parte forista del equipo de gobierno. "Vox no puede revocar un nombramiento que no hizo. Suárez es presidente de Divertia por una delegación anterior incluso a la designación del consejo de administración. Vox está hablando de revocar un consejero cuando ni siquiera ha sido capaz de sustituir a la consejera que no puede ejercer", señalan fuentes municipales. Y en medio de todos estos cuchillos, la otra pata del gobierno convertido en bipartito: el Partido Popular. Con una posición difícil, si se tiene en cuenta que cuentan con varios pactos a nivel nacional con la formación de Santiago Abascal. Su primera teniente de Alcaldesa, pasó en tan 24 horas de señalar que "cualquier ofrecimiento que sea para trabajar en sacar proyectos adelante será bienvenido" a reconocer que a su formación le "incomoda y desagrada" todo lo sucedido. A nadie se le escapa que el voto de Suárez se perfila clave para dos cuestiones fundamentales a aprobar en un periodo corto de tiempo: las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Las primeras están ya perfiladas para una congelación general y una subida en la tasa de basura que cobra Emulsa, mientras que los presupuestos están en "una fase inminente", como reconoció Moriyón, al haberse mandado a todas las concejalías la previsión de gasto e inversión. "Nos vamos a sentar a cuadrar ingresos y gastos", adelantó. De hecho, siempre ha mostrado un mensaje de confianza en poder sacarlas adelante a pesar del nuevo tablero político. La "confianza plena" que asegura haber depositado en Oliver Suárez para gestionar Divertia, parece que se traslada también a su apoyo para alcanzar mayorías plenarias. Precisamente, toca correr en la empresa municipal, la piedra angular de festejos. Sobre todo, por programaciones de suma importancia como Navidad y el primer semestre del Teatro Jovellanos. El tiempo va en su contra. La realidad es que Oliver Suárez, a pesar de nunca haber sido revocado de sus competencias, se había despedido de los empleados de Divertia al día siguiente de que se anunciara la expulsión de Vox del gobierno. Ahora le toca volver a su despacho para zanjar la agenda navideña, con importantes novedades como el cambio de carrozas para la cabalgata o el regreso de la recepción de los Reyes Magos al Ayuntamiento cuatro años después, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La idea es que recobra ese espíritu "entrañable" después de las críticas arrojadas el año pasado por el planteamiento de la cabalgata. También en cuestiones importantes como la nueva programación cultural para El Bibio y los pliegos de la feria taurina o el reto de ampliar e introducir novedades en la Semana Grande. Que Moriyón acapare la concejalía de Festejos "por una buena temporada" no es casualidad. Es toda una declaración de intenciones. De tratar de lanzar un mensaje de que todo está bajo control y no habrá más polémicas como las surgida a raíz del FICX o las actuaciones en asturiano, como sucedió con Vox aún en el gobierno. Y de las que Suárez se desmarcó en el primer comunicado que incendió la política municipal. La sociedad que preside precisamente depende de su expartido –pretenden formalizar esta semana sus consejeros– para celebrar el primer consejo de administración. Cosas que pasan.