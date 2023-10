La familias del Rey Pelayo cargan contra la Consejera: "Lo atrevido es no dar respuestas"

Nuevo choque entre las familias del colegio Rey Pelayo y la consejera de Educación, Lydia Espina, a cuenta de la falta de plazos para el arreglo del centro de la avenida Constitución, que lleva cerrado desde enero por el derrumbe del suelo de la planta baja. La asociación de madres y padres respondió ayer a las declaraciones del viernes de la miembro del Gobierno regional, que calificó de "atrevido" hablar de plazos para el proyecto de reparación del edificio. Un proyecto que ahora tiene que ser conjunto con el de la renovación con fondos municipales, pero sobre todo europeos, y que el gobierno local está tratando de ultimar después de afirmar que "tuvo que tomar la iniciativa ante la inacción de Educación" en una tensa reunión entre representantes municipales y regionales que tuvo lugar a primeros de septiembre. "Lo atrevido no es dar plazos. Lo atrevido e irresponsable es tener a una comunidad educativa sin respuestas ni certezas", asevera el Ampa.

El enfado entre las familias del colegio Rey Pelayo es palpable. Y se pudo comprobar en una carta firmada ayer por la asociación presidida por Carla Gallego. "No importa a quién corresponde cada parte del proyecto. Una administración será responsable de ejecutar y otra de asegurarse que se haga", subrayan. "Nos preocupa ver cómo las únicas declaraciones de nuestros representantes sea para reprochar a cada administración por inacción", añaden. "Más nos preocupa que nuestra consejera y nuestra alcaldesa se hayan reunido, pero no para hablar del Rey Pelayo. Pocos temas en común puede haber más importantes que un colegio público de la ciudad que se hunde y cuya comunidad sigue a la deriva", señalan. "Estamos seguras de que no tendrán problema para volver a coincidir y solucionar las dudas pendientes", apostillan. La carta se centra en la tardanza para dar soluciones. "El colegio se hundió en enero. El proyecto con fondos europeos es independiente. Este arreglo es responsabilidad de la Consejería", indican.

Esta crítica no la hacen porque se opongan a una licitación conjunta de las dos actuaciones. "Entendemos esta decisión, aunque retrase todo más", inciden. "Pero eso no puede servir como escudo para eludir la responsabilidad de cada parte", agregan. "¿Si no se hubieran concedido los fondos europeos iban a dejar caer un colegio público? No vamos a obligarles a contestar esa pregunta", concretan. "Los plazos que nos quedan por delante (las familias dan por hecho que este curso no volverán al Rey Pelayo) son largos. Pero largos han sido también los que ya pasaron sin que nadie hiciera nada. En enero cayó el colegio y en abril llegó provisional la subvención", indican.

"Fuimos las familias las que nos tuvimos que encargar de bucear en plataformas administrativas para descubrir que la financiación estaba concedida desde junio. Entonces nos aseguraron que se ponían a trabajar", expresan. "Sabemos que, por fin, el proyecto está ahora en marcha porque así nos lo han confirmado desde la concejalía de Infraestructuras, pero también creemos que ese trabajo ya podía estar adelantado", critican. "Los meses que se han perdido también tienen responsables y no somos las familias", recuerdan.

Para finalizar la carta, el Ampa recuerda a las dos administraciones, tanto al Ayuntamiento como al Principado, que están a "su disposición" y les piden que, en la medida de lo posible, "acorten todo lo posible los plazos". "Creemos que hemos sido conciliadoras y colaborativas. Pero no nos vamos a quedar calladas viendo como pasan los meses y no hay solución", finalizan.