Gijón se abre a instalar cocinas para los comedores escolares en vez del catering

La edil de Educación, Ángeles Fernández-Ahúja, señala que la licitación se hará pública "los próximos días" y que se trata de una "asistencia técnica para aclarar los costes, la viabilidad técnica y económica de los diferentes modelos de cocinas de proximidad", con dos alternativas sobre la mesa: instalar "una cocina por cada centro educativo" o crear "una gran cocina central que pudiera dar servicio a la totalidad de los colegios" de la ciudad. "Se trata con esta licitación de delimitar el campo de actuación, esto es, de explorar, de estudiar las alternativas u opciones que pueden ser viables, técnica, jurídica y económicamente", concreta la concejala. La licitación saldrá a concurso con un presupuesto de 14.500 euros y un plazo de ejecución de dos meses, por lo que la viabilidad de acabar con las comidas de línea fría en la ciudad podrá abordarse ya en el próximo año.

Este análisis global es el primer paso en firme para implantar en Gijón la llamada cocina de proximidad y la primera medida que busca dar cumplimiento al acuerdo plenario del pasado mes de marzo, una iniciativa que surgió a petición de Podemos y que en su momento aprobaron todos los partidos salvo Vox, que se abstuvo. "Esta concejalía desde el primer momento se ha puesto como objetivo ir dando cumplimiento en la medida de sus posibilidades a lo dispuesto en dicha proposición plenaria", asegura la edil, que ya había explicado en el Pleno de este mes –en respuesta a una nueva pregunta de Podemos– que ese cambio de modelo exige más tiempo que los cinco meses que lleva en funcionamiento el actual gobierno local. "Queremos ir dando pasos que vayan destinados a la mejora de los comedores y también en relación a la alimentación, a los menús que se sirven en los mismos", se compromete la edil del PP, que pide abordar el proyecto "sin inmovilismo", pero también sin "precipitación". Este futuro informe que ahora se encarga dará las pautas técnicas para poder seguir trabajando.

El acuerdo plenario del pasado marzo buscaba dar respuesta a la movilización de la comunidad educativa, que a través de las asociaciones de madres y padres de 18 colegios públicos de Gijón y de la FAPAS "Miguel Virgós" había alertado de lo que a su juicio era un mal servicio por parte de la empresa adjudicataria de los comedores escolares. La empresa que tiene asignada esta tarea es Serunión, con su sede en Valladolid.

En sus comunicados, las familias aseguraban que los niños salían "con hambre" del colegio y que la calidad de la comida servida no era adecuada. Pedían, como solución, crear un modelo que permitiese cocinar las comidas escolares dentro del propio municipio gijonés. De ahí que el Ayuntamiento quiera estudiar, primero, cómo podría hacerse y a qué precio y, después, si los centros tendrían espacio suficiente para instalar una cocina propia o si la solución más factible es crear una cocina centralizada.

En paralelo, desde Educación también señalan estar pendientes de las últimas quejas relacionadas con esta misma adjudicataria, aunque en este caso fuera de Gijón, por la aparición de larvas en la comida de centros de La Rioja. Un incidente que por ahora se entiende "aislado" y que "a priori" no fue un error de la propia empresa, sino un problema puntual en la cadena de distribución. En Gijón, Serunión también debe enviar informes mensuales que avalen la correcta prestación del servicio. Además, el Ayuntamiento entiende que la gestión de estos comedores es "una competencia impropia", por lo que ya se ha solicitado una reunión con el Principado para estudiar un abordaje conjunto a ese cambio de modelo.

En estudio un plan de obra para reducir "por fases" los problemas de ruidos en los comedores





En cumplimiento del mismo acuerdo plenario para cambiar el modelo de los comedores escolares, otra de las acciones previstas es lanzar un plan que reduzca la contaminación acústica de este tipo de instalaciones. Por ahora, la medida se encuentra "en estudio", pero con la idea de que pueda comenzar a aplicarse ya a lo largo del año que viene. La concejalía de Educación señala llevar "semanas" analizando cómo podrían abordar esta mejora, pero aclara que en cualquier caso la idea será hacerla efectiva "poco a poco" y "por fases". La comunidad educativa lleva tiempo alertando de que algunos colegios tienen comedores que, por su diseño, generan un volumen de ruidos demasiado elevado, y las asociaciones de familias entienden que una solución parcial no debería ser demasiado costosa. La situación de cada centro, no obstante, es diferente, y los problemas de ruidos tampoco son generalizados. "La proposición que se había abordado en Pleno ya hablaba de este tema porque la idea general es facilitar que los comedores sean entornos más confortables. Esperamos poder dar más detalles de esto más adelante", aclara la edil Ángeles Fernández–Ahúja. El pasado mes de mayo, las asociaciones de familias dieron a conocer una encuesta que habían impulsado en el entorno educativo y en la que contaron con las respuestas de unas 800 familias de la ciudad. En ellas, en los apartados de comentarios, fueron varias las que dieron a conocer este problema de la posible contaminación acústica en los comedores escolares, asegurando que sus pequeños se quejaban con frecuencia en casa por los ruidos, sobre todo los alumnos de menor edad. Varios padres había comunicado también que sus hijos regresaban a casa con dolores de cabeza al salir del comedor y otros aseguraron que sus pequeños lamentaban no poder hablar con sus compañeros porque por la acústica del espacio no lograban entenderse.